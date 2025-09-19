한국공학대 정원 내 수시 경쟁률 9.69대 1···반도체·인공지능 경쟁률 2배↑

방금 들어온 뉴스

안승순 기자
입력 2025-09-19 13:25
수정 2025-09-19 13:25
이미지 확대
한국공학대학교 전경
한국공학대학교 전경


한국공학대학교가 2026학년도 수시모집에서 역대 최고 수준의 경쟁률을 기록했다. 정원 내 960명 모집에 9,307명이 지원해 평균 9.69대 1의 경쟁률을 기록했는데, 전년도 8.35대 1보다 크게 오른 수치다.

정원 외 전형까지 포함한 전체 경쟁률도 총 1,156명 모집에 10,284명이 지원해 8.90대 1을 기록해 전년 대비 1,384명이 늘었다.

인공지능학과는 학생부종합(창의인재) 전형에서 32.25대 1로 최고 경쟁률을 기록했고, 논술우수자 전형의 기계공학과가 21대 1로 뒤를 이었다.

주요 전형 별 경쟁률도 고르게 상승했다. 학생부종합(융합인재) 전형은 15.09대 1로 가장 높았으며, 논술우수자 전형은 12.18대 1로 나타났다.

또한, 무전공으로 입학해 1학년 동안 다양한 학문을 탐색한 뒤 2학년 진급 시 전공을 자유롭게 선택할 수 있는 자유전공학부도 13.70대 1의 경쟁률을 보였다.

인공지능학과는 수시 전체의 경쟁률은 지난해 7.5대 1에서 올해 14.1대 1로 껑충 뛰어올라 약 두 배 가까이 상승했다. 반도체시스템전공도 지난해 6.4대 1에서 올해 13대 1로 두 배 이상 경쟁률이 올랐다.

서종현 입학홍보처장은 “반도체와 인공지능은 국가 전략산업의 핵심 분야”라며 “산학협력 기반의 현장 실무형 특화 교육이 경쟁률 상승으로 이어지고 있다”라고 밝혔다.
안승순 기자
위로