교육부, 고교학점제 개선안 발표 하루 전 ‘돌연 취소’

교육계 최소성취수준보장 관련 이견

“국가교육위원회와 추가 협의 필요”

이미지 확대 최교진 부총리 겸 교육부 장관이 18일 국회 본회의장에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에 출석해 취임 인사를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최교진 부총리 겸 교육부 장관이 18일 국회 본회의장에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에 출석해 취임 인사를 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

교육부가 오는 19일 예정됐던 ‘고교학점제 개선안’ 발표를 하루 앞두고 돌연 취소했다. 개선안의 최대 쟁점인 최소성취수준보장 지도 완화에 대한 교육계 이견 때문으로 풀이된다.교육부는 18일 출입기자단 공지를 통해 “국가교육위원회(국교위) 등 관련 기관과 충분한 협의가 필요해 내일 예정됐던 ‘고교학점제 개선 방안’ 부총리 브리핑을 연기하게 됐다”고 밝혔다.앞서 교육부는 최교진 부총리 겸 교육부 장관이 19일 오전 11시 정부서울청사에서 ‘고교학점제 개선 방안’을 발표하기로 하기로 했다. 하지만 발표 일정이 갑자기 취소되면서 개선안 마련이 더 늦어질 전망이다.발표가 취소된 건 핵심 쟁점인 최소 성취수준보장제를 놓고 의견이 갈렸기 때문으로 보인다. 올해 고교학점제 도입 이후 고교생들은 ‘3분의2 이상 출석, 학업성취도 40% 이상’이라는 ‘최소 성취수준’을 충족해야 학점을 취득할 수 있다. 교사들은 학생들이 최소 성취수준을 채워 졸업할 수 있도록 보장해야 하는 의무가 생겼고 업무과 가중된다는 반발이 나왔다.일각에선 ‘고교학점제 개선을 둘러싸고 국교위와 엇박자를 내는 것 아니냐’는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 교육부는 별도의 설명자료를 통해 “교육부 방안을 수립하는 과정에서 국교위에도 보고한 바 있으며 실무협의를 진행해 오고 있다”며 “관계기관과 추가 협의를 통해 과제를 좀 더 보완할 필요성이 있다. 타 기관 등과의 엇박자 의혹 등은 사실과 다르다”고 해명했다.