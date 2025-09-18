2025 서울 팝콘 부스 참가, 2025 서울 팝콘 부스 참가

방금 들어온 뉴스

입력 2025-09-18 11:20
수정 2025-09-18 11:20
2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공
2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공


2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공
2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공


백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부는 지난 12일부터 14일까지 코엑스 A홀에서 열린 2025 서울 팝콘에 전시사로 참가해 학부 홍보 및 이벤트를 진행했다.

서울팝콘 루키관에 올해로 3회째 참가하면서 매년 영상학부 재학생들이 직접 기획 및 제작한 이벤트 상품을 관람객들에게 체험할 기회를 제공하고 있어 학생들의 포트폴리오 역량을 강화할 수 있는 기회를 제공하고 있으며, 매해 졸업하는 학생들의 졸업작품 포스터를 부스에 전시함으로써 일반 관람객 및 중고등학생들에게 영상학부 학생들의 포트폴리오 역량을 선보이는 홍보의 장을 마련해오고 있다.

2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공
2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공


2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공
2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공


올해 역시 영상학부 인스타그램 팔로우 이벤트를 통해 ‘슈링클스 키링 만들기’ 체험과 영상학부 부스 내 포토존에서 폴라로이드 사진을 찍어주는 이벤트를 진행하였다. 행사 진행 기간 일반 관람객을 비롯해 다양한 코스어들이 방문해 백석예술대 영상학부 부스를 빛내줬으며, 행사 후 인스타 팔로우 수가 200여명 증가했다.

2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공
2025 서울 팝콘 부스 참가한 백석예술대 영상학부. 백석예대 제공


영상학부 박은애 학부장은 “서울팝콘에서 꾸준히 대학 부스를 운영하는 곳은 우리 대학이 유일하다. 서울팝콘은 일반 관람객들과 소통하고, 우리 학생들의 작품을 일반 대중들에게 선보일 좋은 기회의 장이라고 생각한다. 이번 부스 참가를 통해 우리 부스를 방문해 협업 제안한 기업들도 있어서 여러 산학협력의 기회가 생긴 점도 긍정적이라고 생각한다”라고 참가 소감을 밝혔다.
온라인뉴스팀
온라인뉴스팀
