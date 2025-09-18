백석예술대학교 연기과 이나라·이호웅 교수, ‘서초를 빛낸 숨은 영웅’ 구청장 표창 수상

이미지 확대 ‘서초를 빛낸 숨은 영웅 시상식’에서 구청장 표창을 받은 이호웅 교수(가운뎨). 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘서초를 빛낸 숨은 영웅 시상식’에서 구청장 표창을 받은 이호웅 교수(가운뎨). 백석예대 제공

백석예술대학교 공연예술학부 연기과의 이나라 교수와 이호웅 교수가 서초구청이 주관한 ‘서초를 빛낸 숨은 영웅 시상식’에서 나란히 구청장 표창을 받았다.‘서초를 빛낸 숨은 영웅 시상식’은 서초구가 매년 지역사회 곳곳에서 묵묵히 헌신하는 이들을 발굴해 감사의 뜻을 전하는 자리로, 문화예술·봉사·사회공헌 등 다양한 분야의 숨은 기여자들을 격려함으로써 주민 참여와 공동체 가치를 높이는 것을 목적으로 한다.이나라 교수는 지난 2년간 ‘서초구 호국보훈 페스티벌’에서 공연의 작·연출을 맡아 창의적인 무대와 완성도 높은 연출로 큰 호평을 받았다. 그의 연출은 보훈의 가치를 예술적으로 재해석하며 관객들에게 깊은 울림을 전했다.이호웅 교수는 같은 무대의 기획·제작을 총괄하여 공연의 체계적 운영과 완성도를 높였다. 2024년부터 진행된 호국보훈 뮤지컬 연극 퍼포먼스를 통해 일상 속 보훈문화를 확산하고 보훈 의식을 고취하는 데 기여한 공로가 높이 평가됐다.이번 표창은 두 교수가 협력하여 만들어낸 공연이 예술적 성과를 넘어 지역사회에 기여한 공적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.이나라 교수는 “예술을 통해 보훈의 가치를 새롭게 전달할 수 있었던 것이 큰 의미였다”고 밝혔으며, 이호웅 교수는 “11만 서초구민의 마음을 무대 위에 담아낼 수 있어 큰 보람을 느낀다”고 소감을 전했다.