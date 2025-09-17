‘AI 스마트 환경’ 충남교육청 알버스 프로젝트 인프라 구축

방금 들어온 뉴스

'AI 스마트 환경' 충남교육청 알버스 프로젝트 인프라 구축

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-17 13:16
수정 2025-09-17 13:16
이미지 확대
충남 홍성 홍북중학교에서 AI 기반 스마트 교육을 위한 기증식이 열리고 있다. 도교육청 제공
충남 홍성 홍북중학교에서 AI 기반 스마트 교육을 위한 기증식이 열리고 있다. 도교육청 제공


충남교육청(교육감 김지철)은 홍성 홍북중학교와 아산 한들물빛초등학교에서 각각 인공지능(AI) 기반 스마트 교육 환경 조성을 위한 인프라 기증식을 열었다고 17일 밝혔다.

도교육청, 구글포에듀케이션, 한국레노버, 호서대학교와 함께 진행한 이번 기증은 도내 ‘알버스 프로젝트’ 운영 학교 중 ‘구글 레퍼런스 예비 학교’를 위해 추진됐다.

충남교육청은 도내 22개교, 68개 학급을 대상으로 ‘알버스(Albus)’ 프로젝트를 추진하고 있다.

이 프로젝트는 구글 하드웨어, 소프트웨어를 활용해 미래 시대에 맞는 맞춤형 교육 방법을 구연하고 적용하는 프로젝트다.

기증은 150대의 교육용 디바이스 지원과 구글포에듀케이션과 한국레노버가 준비한 디지털 교육 프로그램 등이다.



김지철 교육감은 “도내 모든 학교의 디지털 역량을 키워주기 위해 다양한 사업을 추진할 계획”이라며 “학생이 주도적으로 배우고 도전하는 기회를 확대해 충남 미래 교육을 실천하겠다”고 말했다.
홍성 이종익 기자
