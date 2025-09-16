밀양시 ‘부산대 밀양캠퍼스 5개 학과 폐지’에 반발

이미지 확대 부산대 밀양캠퍼스 전경. 2025.9.16. 부산대 누리집 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 부산대 밀양캠퍼스 전경. 2025.9.16. 부산대 누리집 갈무리

부산대학교가 경남 밀양 캠퍼스 5개 학과 폐지 등을 담은 학제 개편에 나서자, 밀양시가 우려를 표명하며 발전계획 수립을 촉구하고 나섰다.밀양시는 2026년 부산대 학제 개편과 학과 이전에 심각한 우려를 표명하고 밀양캠퍼스 발전계획 수립을 위한 후속 조치를 추진하고 있다고 16일 밝혔다.부산대 학제 개편에는 밀양에 있는 나노과학기술대학 3개 학과·생명자원과학대학 11개 학과 중 2개 학과 폐지와 부산캠퍼스 첨단융합학부 신설, 양산캠퍼스 응용생명융합학부 신설 등이 담겼다.밀양에는 한 때 학생 수 6000여명에 달하던 밀양대가 있었지만 2006년 부산대와 통합했다. 이후 대학 캠퍼스가 내이동에서 삼랑진읍으로 캠퍼스를 이전하면서 원도심 상권이 침체했다.시는 이번 학제 개편과 학과 이전으로 밀양 캠퍼스 신입생이 줄면 지역사회에 타격이 있을 것으로 우려한다.시는 특히 부산대가 지역사회 의견 수렴 절차 없이 학제 개편을 단행한 데 대해 강한 유감을 표하고 있다.그러면서 시는 교육·인재 양성, 연구·산학협력, 캠퍼스·지역사회 연계, 지역발전 연계, 정주 여건·생활환경 개선 등 다양한 분야에서 밀양캠퍼스 활성화를 위한 대안 마련을 요구하고 있다.시는 부산대와 실무 공동협의체를 구성해 구체적인 실행계획을 마련하고 밀양캠퍼스 발전방안에 포함한다는 계획도 세웠다.안병구 밀양시장은 “국립대학인 부산대는 지역발전을 견인할 거점이 되어야 한다”라며 “시민이 공감할 수 있는 부산대 밀양캠퍼스 발전계획을 마련하도록 하겠다”고 밝혔다.부산대는 박상후 대외협력부총장을 밀양캠퍼스에 상주시켜 지역사회 의견 수렴과 세부 실행 방안 마련에 힘쓴다는 방침이다.