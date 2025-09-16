경남 학생 2.5% “학교폭력 피해 경험”…전년보다 0.5%p 증가

경남교육청, 올해 1차 실태조사 결과 발표

초등 4학년~고 3학년 23만여 명 참여

피해 응답률 전국 2.5%, 경남 2.5%

피해 유형 언어폭력, 따돌림 순으로 많아

경남교육청 전경. 2025.9.16. 경남교육청 제공

학교급별 학교 폭력 피해 응답률 추이. 2025.9.16. 경남교육청 제공

올해 ‘학교 폭력을 당한 적이 있다’는 경남 학생 비율이 지난해보다 0.5%p(포인트) 증가한 것으로 나타났다. 피해 유형으로는 언어폭력이 가장 많았다.16일 경남교육청은 이러한 내용을 담은 ‘2025년 1차 학교폭력 실태조사’ 결과를 내놨다.전국 17개 시·도교육청이 공동으로 시행한 이번 조사는 한국청소년정책연구원과 한국리서치에 위탁해 4월 14일~5월 13일 온라인과 모바일을 이용해 진행했다. 경남에서는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 1006개 학교 23만 8051명(참여율 86.1%)의 학생이 참여했다.조사 결과, 학교폭력 피해를 경험한 학생 비율은 2.5%(5967명)로, 지난해 2%보다 0.5%p 증가했다. 학급별로는 초등학교 5%(3720명), 중학교 2%(1692명), 고등학교 0.7%(537명)였다. 각각 전년보다 1%p, 0,5%p, 0.2%p 상승했다.학급별·전체 피해 응답률은 매년 증가하고 있다. 2021년 1.1%였던 피해 응답률은 2022년·2023년 1.7%, 2024년 2%를 보였다.올해 조사에서는 언어폭력(39.7%)이 가장 흔한 피해 유형으로 나타났다. 따돌림(15.3%), 신체 폭력(14.1%), 사이버폭력(7.9%), 강제 심부름과 성폭력(각 6.4%), 스토킹(5.2%), 금품갈취(5.0%) 등은 뒤를 이었다.피해가 발생한 주요 장소는 교실 안(29%), 복도(16.9%), 운동장(9.7%), 사이버 공간(6.4%), 놀이터(6%)였다.시간대별로는 쉬는 시간(30.9%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 점심시간(22.7%), 일과 후(13.0%), 수업 시간(9.9%), 하교 시간(8.3%) 순으로 집계됐다.피해 사실을 알린 대상은 학교 교사(37.5%), 가족(35.5%), 친구나 선후배(13%) 순이었다.학교 폭력 가해 응답률도 지난해 1%에서 1.2%로 소폭 올랐다. 학급별로는 초등학교 2.6%, 중학교 0.9%, 고등학교 0.2%였다.가해 이유는 장난이나 특별한 이유 없이(31.8%), 피해 학생이 먼저 나를 괴롭혀서(28.3%), 피해 학생과 오해가 생기거나 의견이 달라서(12.2%), 피해 학생 행동이 마음에 안 들어서(10.4%) 순으로 나타났다.학교폭력을 목격한 학생 비율은 6.3%로 전년 대비 1.4%p 증가했다. 이 중 69.4%는 피해자에게 도움을 주거나 신고하겠다고 답했다.경남교육청은 “학교 폭력을 예방하고자 경남도청, 경남지방경찰청, 경남자치경찰위원회와 함께 ‘학교폭력 담당 실무협의회’를 분기마다 운영하고 있다”며 “도민을 대상으로 라디오 캠페인, 웹툰, 영상, 애니메이션, 카드뉴스 제작 등 홍보 활동을 펼치고 있으며 경찰청과 협력해 ‘학교폭력예방 집중 교육의 날’ 등도 운영 중”이라고 말했다.그러면서 언어폭력과 사이버폭력 증가에 대응하고자 이달 넷째 주부터 10월 둘째 주까지 ‘언어문화개선 교육주간’을 운영할 예정이라고 밝혔다.