경상국립대, 부산 첫 대학동물병원 22일 착공…2027년 완공 목표

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-09-15 17:12
수정 2025-09-15 17:12
사업비 585억 투입··9150㎡ 규모
부울경 동물의료 서비스 확대 기대

경상국립대학교 부산동물병원 조감도. 2025.9.15. 경상국립대학교 제공
경상국립대학교 부산동물병원 조감도. 2025.9.15. 경상국립대학교 제공


부산시 최초 대학동물병원이 남구 용당동에 들어선다.

경상국립대는 오는 22일 부산시 남구 용당동에서 ‘경상국립대학교 부산동물병원’ 착공식을 연다고 15일 밝혔다.

경상국립대에는 경남·부산·울산지역 유일 수의과대학이 있다. 학교 측은 애완동물 바이오산업 육성과 동물 친화적 문화 증진을 도모하고자 이번 사업을 추진했다.

병원은 전체면적 9150㎡ 규모로 짓는다. 2027년 6월 완공이 목표다. 사업비는 시설사업비 368억원과 운영비 217억원 등 총 585억원이다.

병원이 개원하면 부산·울산·경남 지역에 동물 의료 서비스를 제공하게 된다.

또 이들 지역의 수의대 교육·연구 역량이 확장되고, 지역 의약학 클러스터 조성에 이바지할 전망이다.

착공식에는 경상국립대를 비롯해 부산시, 국회, 수의학계 관계자 등 100여명이 참석할 예정이다.

경상국립대학교 수의과대학은 “부산동물병원 완공 이후에는 AVMA(미국수의학협회) 인증과 전임상시험센터 설립 등 후속 발전을 추진할 예정”이라며 “부·울·경 지역을 초월하여 세계적으로 이름난 수의과대학으로 자리매김할 것으로 보인다”고 말했다.
진주 이창언 기자
