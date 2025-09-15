임태희 “미래 디지털 시민, 학교와 가정이 함께 길러야 ”

이미지 확대 15일 임태희 경기도교육감이 고양 EBS 스페이스홀에서 열린 제2회 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’에서 발언하고 있다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 15일 임태희 경기도교육감이 고양 EBS 스페이스홀에서 열린 제2회 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’에서 발언하고 있다. (경기도교육청 제공)

경기도교육청평생학습관이 지난 12일에 이어 15일 고양 EBS 스페이스홀에서 ‘제2회 찾아가는 경기학부모교육 시리즈’를 열었다.‘데이터로 읽는 세상, 디지털 시민으로 자라는 아이’를 주제로 열린 이날 학부모교육은 임태희 경기도교육감을 비롯해 200여 명의 학부모가 참석했다.주요 내용은 ▲경기 디지털시민교육 정책 안내 ▲디지털시민교육 관련 교육감과의 심층 인터뷰 ▲빅데이터 전문가 송길영 작가의 특강 등으로 구성했다.학부모들은 임 교육감과의 심층 인터뷰를 통해 경기 디지털시민교육 취지와 방향을 깊이 이해하고, 학교와 가정에서의 실천 방안을 함께 찾았다.임 교육감은 “미래 디지털 시대에 필요한 교육은 단순 기술 습득을 넘어 책임 있는 시민의식을 길러주는 것”이라면서 “학교와 가정이 함께 학생의 디지털 윤리와 인성 역량을 키워야 한다”라고 강조했다.이어 “학부모님의 소중한 의견을 경청해 경기교육 정책에 반영하고 미래 교육의 방향을 함께 만들어 가겠다”라고 덧붙였다.한편 경기도교육청평생학습관은 오는 22일 도교육청 남부청사에서 ‘존중과 공감으로 자라는 아이, 마음을 키우는 인성교육’ 주제로 제3회 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’를 개최한다.