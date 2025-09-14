상명대 수시모집 ‘13.5대 1’…1961명 모집에 2만6420명 지원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

상명대 수시모집 ‘13.5대 1’…1961명 모집에 2만6420명 지원

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-14 17:58
수정 2025-09-14 17:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


상명대학교(총장 홍성태)는 2026학년도 입학 수시모집 원서접수 결과 1961명 모집에 2만6420명이 지원해 13.5대 1의 경쟁률을 기록했다고 14일 밝혔다.

서울캠퍼스는 814명 모집에 1만6434명이 지원해 지난해와 비슷한 20.2대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

천안캠퍼스는 855명 모집에 8856명이 지원해 10.36대 1의 경쟁률로 소폭 상승했다.

가장 높은 경쟁률을 보인 서울캠퍼스 논술전형은 자유전공(이공계열)이 108.8대 1로 가장 높았고, 자유전공(인문계열) 95.4대 1, 생명공학전공 85대 1, 휴먼AI공학전공 78대 1, 전기공학전공 77.7대 1 등이다.

전형별로 경쟁률이 높은 모집단위는 학생부종합(상명인재전형)에서 서울캠퍼스는 △애니메이션전공 46대 1 △게임전공 29대 1 △식품영양학전공 29대 1 △생명공학전공 26.2대 1 △스포츠건강관리전공 24.67대 1 등이다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로