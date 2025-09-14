한국기술교육대 수시모집 ‘11.2대 1’

이미지 확대 충남 천안의 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안의 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 2026학년도 수시모집 원서접수 결과 765명 모집에 총 8568명이 지원해 11.20대 1의 경쟁률을 기록했다고 14일 밝혔다.이 같은 경쟁률은 지역거점 국립대학을 포함해 대전·충남북 지역 4년제 대학 중 가장 높은 경쟁률이다.한기대는 수시모집에서 △2023학년도 6.34대 1 △2024학년도 7.93대 1 △2025학년도 8.94대 1 등 학령인구 감소와 수험생 수도권 쏠림 현상에도 고공행진에 2026학년도 두자리 경쟁률을 기록했다.주요 전형 별로는 논술전형이 150명 모집에 2686명이 지원해 17.91대 1로 가장 높았다. 학생부교과 일반전형은 192명 모집에 2030명이 지원해 10.57대 1의 경쟁률을 기록했다.올해 신설된 충남형 계약학과(조기취업형)인 반도체·디스플레이공학과는 총 29명 모집에 186명이 지원해 6.41대 1의 경쟁률을 기록했다.한기대는 2026학년도 수시모집부터 학생들 전공 선택권 강화를 위해 기존 10개 모집단위를 18개로 확대하고, 최신 산업 변화 트렌드를 반영해 미래융합학부 신설 등 학제를 대대적으로 개편했다.유길상 총장은 “고용노동부가 설립한 국책대학이자 공학·ICT·인적자원개발 특성화 대학이란 명성, 80%가 넘는 취업률, 차별화된 교육 커리큘럼, 풍부한 복지 혜택 등이 전국 수험생과 학부모, 교사들에게 큰 호응을 얻고 있다”고 말했다.이어 “입학하는 학생들을 ‘인공지능 전환(AX) 시대’를 이끄는 1등급 인재로 육성하겠다”고 말했다.