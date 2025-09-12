임태희 교육감, “학생 진로·진학 교육은 학부모 협력으로 완성”

이미지 확대 임태희 경기도교육감이 12일 성남 경기창조경제혁신센터에서 열린‘2025 찾아가는 경기학부모교육’에서 멘토링을 진행하고 있다.(경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감이 12일 성남 경기창조경제혁신센터에서 열린‘2025 찾아가는 경기학부모교육’에서 멘토링을 진행하고 있다.(경기도교육청 제공)

경기도교육청평생학습관이 12일 경기창조경제혁신센터에서 제1회 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈, 감(感)이 온다’를 열었다.‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’는 교육환경과 교육정책 인식을 통해 부모의 역할을 이해함으로써 가정의 교육 기능 회복과 학부모, 학교 간 소통과 협력 강화를 위해 마련됐다.부제인 ‘감이 온다’는 정책에 대한 공감, 교육감과의 소통을 통한 교감, 공교육에 대한 신뢰감 회복에 대한 학부모교육을 의미한다.회차별 주요 내용은 ▲(1회) 진로･진학, 우리 아이의 내일 설계 ▲(2회) 디지털 시민으로 자라는 아이 ▲(3회) 존중과 공감으로 자라는 아이 ▲(4회) 인공지능으로 여는 우리 아이의 학습 미래 ▲(5회) 경기미래교육으로 스스로 배우는 힘 등으로 구성했다.이날 1회차 교육에서는 ‘진로·진학, 우리 아이의 내일 설계’를 주제로 ▲도교육청 진로·진학 교육정책 안내 ▲임 교육감과 전문가의 지도 조언 ▲EBSi 입시 대표 강사 윤윤구 교사의 특강이 진행됐다.임태희 교육감은 “하루의 대부분을 학교에서 보내는 학생 교육을 위해 학교와 학부모가 긴밀히 협력해야한다”면서 “도교육청은 학교를 중심으로 공유학교와 온라인학교를 통해 다양한 진로·진학 교육 기회를 확대하겠다”라고 말했다.이어 “학생의 학습 이력 관리와 실질적 진로·진학 설계가 가능한 인공지능(AI) 교수·학습 플랫폼 ‘하이러닝’에 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부했다.한편 2회차 학부모교육은 15일 고양 한국교육방송공사(EBS)에서 열리며, 3회차는 22일 도교육청 남부청사, 4회차는 10월 14일 구리남양주교육지원청, 5회차는 10월 21일 안산 단원구청에서 열린다.