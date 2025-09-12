서연고·의대 수시 경쟁률 떨어졌다…“정원 축소·사탐런 여파”

수험생 하향 안정 지원 선호한 듯

이미지 확대 2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시험일인 3일 학생들이 문제를 풀고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시험일인 3일 학생들이 문제를 풀고 있다. 연합뉴스

서울대·고려대·연세대와 3개 대학 의대의 2026학년도 대입 수시 지원자 수가 전년도보다 줄어든 것으로 나타났다. 의대 모집인원 축소와 ‘사탐런’ 여파로 수험생들이 하향 안정 지원을 선호한 것으로 분석됐다.12일 종로학원에 따르면 전날까지 수시 모집이 마감된 서울대·고려대·연세대의 수시 지원자는 10만 6377명으로, 전년보다 3478명(3.2%) 줄어든 것으로 집계됐다. 이에 따라 3개 대학 평균 경쟁률도 14.93대 1로 전년(15.60대 1)보다 내려갔다.서울대는 9.07대1에서 8.12대1, 연세대는 16.39대1에서 15.10대1로 하락했지만, 고려대는 20.30대 1에서 20.35대1로 소폭 상승했다.세 대학 의대 지원자 수는 3271명으로 전년보다 964명(22.8%) 감소했다. 서울대가 240명, 연세대 216명, 고려대가 508명 각각 줄었다. 이에 따라 3개 대학 의대 평균 경쟁률은 이 기간 18.82대1에서 14.47대1로 떨어졌다.학교별 최고 경쟁률의 경우 인문계열에서는 서울대 사회학과 일반전형(16.50대 1), 연세대 논술전형 진리자유학부 중 인문(83.58대 1), 고려대 논술 경영대학(170.58대 1), 자연계열에서는 서울대 응용생물화학부 일반전형(19.27대 1), 연세대 치의예과 논술(107.60대 1), 고려대 전기전자공학부 논술(93.80대 1)이었다.입시 업계는 최상위권 학생들의 하향 안정 지원을 했다고 봤다. 의대 모집정원이 대폭 줄어들고, 자연계 지원자가 과학탐구 대신 사회탐구를 선택하는 ‘사탐런’ 확산이 복합적으로 작용하면서 합격을 위해 안정 지원을 선택했다는 것이다. 유웨이교육평가연구소는 “의대 정원 축소로 합격이 어려울 것을 예상하고 지원을 주저한 수험생들 많았던 것으로 보인다”며 “N수생 감소도 경쟁률 하락을 부추겼다”고 분석했다.‘사탐런’으로 과탐에서 높은 등급을 받기가 까다로워졌다고 판단해 안정 지원을 했다는 해석도 있다. 종로학원은 “‘사탐런’ 현상에 대한 불안감 등이 복합적으로 작용하고 있는 상황”이라고 했다.