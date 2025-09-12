백석예술대, 뮤지컬과 전상준 학생, ‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’ 금상 수상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

백석예술대, 뮤지컬과 전상준 학생, ‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’ 금상 수상

입력 2025-09-12 11:08
수정 2025-09-12 11:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’에서 금상을 수상한 백석예술대학교 뮤지컬과 25학번 전상준 학생. 백석예대 제공
‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’에서 금상을 수상한 백석예술대학교 뮤지컬과 25학번 전상준 학생. 백석예대 제공


백석예술대학교 뮤지컬과 25학번 전상준 학생이 2025년 개최된 ‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’에서 금상을 수상하며 차세대 뮤지컬 배우로서 두각을 나타냈다.

THE 뮤지컬 콩쿠르는 국내 뮤지컬 전공자와 예비 무대예술인들이 실력을 검증받는 무대로, 매년 전국 각지에서 모인 학생들과 신인 배우들이 참가해 기량을 겨루는 권위 있는 대회다. 이번 대회에는 수십 명의 참가자가 치열한 경쟁을 펼쳤으며, 노래 실력뿐 아니라 작품 해석력과 무대 표현력, 예술가로서의 성장 가능성까지 종합적으로 평가됐다.

전상준 학생은 특유의 진정성 있는 연기와 안정감 있는 보컬, 그리고 캐릭터를 세밀하게 해석한 무대 매너로 관객과 심사위원단의 마음을 사로잡았다. 심사위원단은 “짧은 무대였지만 몰입도와 감정 전달력이 뛰어났으며, 섬세한 보컬 테크닉과 드라마적 표현력이 돋보였다”면서 높은 점수를 부여했다.

수상 직후 전상준 학생은 “큰 상을 받아 기쁘고, 앞으로도 더 좋은 무대를 선보이기 위해 끊임없이 노력하겠다”며 “배우로서 관객에게 감동을 전하는 것이 가장 큰 목표”라고 소감을 밝혔다.

백석예술대학교 뮤지컬과는 현장 중심의 교육을 통해 학생들이 실무에서 곧바로 역량을 발휘할 수 있도록 돕고 있으며, 매년 국내외 다양한 콩쿠르와 무대에서 성과를 내고 있다. 이번 수상은 학생 개인의 성취를 넘어, 학과 전체가 지향하는 ‘실력 있는 창의적 예술인 양성’의 결실로 평가된다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로