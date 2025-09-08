경기도교육청, 제15회 전국상업경진대회 전 종목 ‘최다 수상’···43개 종목 84명 수상

이미지 확대 ‘제15회 전국상업경진대회’에서 수상한 경기도교육청 선수단(경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 ‘제15회 전국상업경진대회’에서 수상한 경기도교육청 선수단(경기도교육청 제공)

경기도교육청이 지난 2일부터 4일까지 사흘간 경북 경주에서 열린 ‘제15회 전국상업경진대회’에 참가해 전 종목 최다 수상의 성적을 거뒀다.미래산업과 융합 서비스 신산업 실무역량을 겨루는 이번 대회에서 경기도 학생 선수단은 43개 전 종목에 출전해 총 84명이 수상했다.경기도교육청은 그동안 지역과 산업현장 중심의 직업교육 생태계에서 역동적인 미래형 직업교육을 강조해왔으며, 급변하는 디지털 환경 및 3차산업에 발맞춘 상업계열 학교 교육과정을 지속적으로 개발하고, 학생의 잠재력 발휘와 실무역량 함양을 위한 지원에 힘쓰고 있다.도교육청은 앞으로도 산업체와의 협력을 강화하고 실제 기업이 요구하는 산업 인재를 육성하는 주문식 교육과정으로 상업교육 확대 지원을 강화할 방침이다.