상명대, 충남반도체마이스터고와 '인재 양성'

방금 들어온 뉴스

상명대, 충남반도체마이스터고와 ‘인재 양성’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-05 18:04
수정 2025-09-05 18:04
맞춤형 조기취업 계약학과 ‘맞손’
상명대학교(총장 홍성태)는 충남반도체마이스터고(교장 이종한)와 5일 지역의 기업 성장과 인재 정착을 위한 계약학과 활성화 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약의 주요 내용은 맞춤형 실무 인재 육성을 위한 △충남 조기취업형 계약학과 운영 활성화 △현장 맞춤형 실무 인재 양성 교육프로그램 개발 △진로·진학 연계 교육 △교육·연구 첨단 장비 등 시설 공유 등을 담고 있다.

상명대 천안캠퍼스 안범준 교학부총장은 “이번 협약으로 충남 지역 우수 인재를 발굴하고, 이들이 지역 발전에 기여할 수 있도록 체계적 교육시스템을 구축할 계획”이라고 강조했다.

충남반도체마이스터고 이종한 교장은 “마이스터고 강점과 상명대 교육 인프라가 결합해 충남 지역의 교육 협력 모델을 제시하고, 미래 산업 성장 기반을 다지는 중요한 발판이 되길 기대한다”고 말했다.

예산군에 있는 충남반도체미이스터고는 2001년 특성화고로 지정됐고, 올해 3월 충남반도체마이스터고등학교로 교명을 변경했다.
천안 이종익 기자
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
