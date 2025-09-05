‘탕탕절’ ‘병XX’…‘막말’ 논란 최교진, 결국 SNS 닫았다

“SNS 활동에 오해와 우려…활동 중단”

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답하고 있다.

최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 ‘막말’ 논란을 낳았던 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 폐쇄했다.5일 최 후보자의 페이스북과 X(트위터) 계정은 사라진 상태다. 최 후보자는 전날 자신의 페이스북 계정을 폐쇄하기 전 마지막으로 올린 게시물에서 “청문회 과정에서 의도와는 다르게 저의 SNS 활동이 오해와 우려가 있었기에 활동 자제를 약속드렸다”며 “페이스북 활동을 중단함을 널리 이해 부탁한다”고 밝혔다.2014년 7월부터 11년간 세종시교육감으로 재임한 최 후보자는 많게는 하루 2~3개씩 페이스북에 글을 올렸다. 교육감으로서의 활동 소개와 정책 홍보 등의 게시물이 대부분이었지만 자신의 정치 편향적인 생각을 드러내는 글도 적지 않아, 인사청문회를 앞두고 논란을 빚었다.2013년에는 천안함이 북한의 어뢰가 아니라 제3국에 의해 좌초됐다는 내용의 음모론을 공유했다. 박근혜 전 대통령 퇴진 요구 집회에 참석한 뒤에는 “잘 가라 병XX”이라는 글을 올려 지나친 비하 표현이라는 비판도 받았다.2019년 10월 26일에는 박정희 전 대통령 서거일을 ‘탕탕절’이라고 희화화하는가 하면, 조국 전 조국혁신당 대표의 자녀 입시비리 의혹 수사에 대해서는 “검찰의 칼춤”이라며 입시비리를 옹호했다는 비판도 받았다.최 후보자는 SNS에서의 발언이 논란을 빚자 지난달 18일 이후 SNS 활동을 멈췄다. 이어 국회 답변서를 통해 사과했다. 또 국회 인사청문회에서도 여러 차례 고개를 숙였다.