9월 모평, 작년 수능과 비슷했다… 역대급 ‘사탐런’ 중대 변수로

국·수·영 6월보다는 어렵게 출제

사탐 응시생 61%… 15년래 최고

이미지 확대 2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시험일인 3일 오전 부산 금정구 사대부고 학생들이 시험을 준비하고 있다.

이번 모의평가는 전국 17개 시도에서 동시에 치러진다. 부산에서는 127개 고등학교와 28개 지정 학원에서 재학생 2만 2506명, 졸업생과 검정고시 출신자 4787명 등 모두 2만 7293명이 응시한다. 2025.9.3

2025-09-04 14면

3일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가의 국어·수학 영역은 지난해 수능과 비슷한 난도로 출제됐다는 분석이 나왔다. 영어 영역은 지난해 수능과 비슷하다와 까다롭다는 분석이 엇갈렸지만, 역대급으로 쉬웠던 6월 모의평가보다는 어려웠던 것으로 평가됐다.한국교육과정평가원에 따르면 이날 모의평가는 전국 2154개 고등학교(교육청 포함)와 533개 지정학원에서 실시됐다. 9월 모의평가는 졸업생까지 응시하는 ‘수능 전초전’ 성격을 갖는다.국어는 지난해 수능과 비슷한 난이도로 평가됐다. 한병훈(충남 덕산고) EBS 국어 대표 강사는 “출제 경향과 난도는 작년 수능과 유사하고 지난 6월 모의평가보다는 다소 어렵다”고 말했다. 수학 영역도 전반적으로 지난해 수능과 비슷했지만 선택과목인 ‘확률과 통계’와 ‘기하’의 난이도가 6월 모의평가보다 올라갔다는 평가다. 이는 과목 선택에 따른 유·불리를 조정하려는 의도로 풀이된다.영어는 지난해 수능과 비슷하거나 어려웠다는 분석이 엇갈렸으나, 지난 6월 모의평가보다는 난도가 올라간 것으로 평가됐다. 지난 6월 모의평가 때 1등급 비율이 19%에 달해 역대 최고치를 기록하며 변별력 확보에 실패했다는 지적이 나왔다. 김예령(대원외고) EBS 대표 영어 강사는 “통합적 사고력을 요구하는 문항들이 출제됐고 오답 선택지(보기)의 매력도를 높여 변별력을 확보했다”고 했다. 종로학원은 9월 모의평가 영어 1등급 비율을 3%대로 예상했다.올해 수능에서는 자연계 학생들이 사회탐구 과목을 선택하는 이른바 ‘사탐런’ 현상이 변수로 작용할 전망이다. 올 9월 모의평가 사회탐구 영역 응시자는 39만 1449명(61.3%)로 9월 모의평가 기준 15년 만의 최고치다. 윤윤구(한양사대부고) EBS 대표 강사는 “사회탐구 응시생이 늘면 1·2등급을 받는 인원이 늘어 수능 최저학력기준을 맞추는 학생이 많아지지만, 응시생이 줄어든 과학탐구는 수능 최저학력을 충족하기 어려울 수 있다”고 했다. 이번 모의평가에서 사회탐구 영역은 전반적으로 지난해 수능보다 쉽거나 비슷한 난이도로 출제됐다는 평가가 나왔다.