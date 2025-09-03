정치 편향·이념·음주운전 논란에… 고개 숙인 최교진 ‘사과 청문회’

교육부 장관 후보자 청문회

최교진 교육부 장관 후보자가 과거 소셜미디어(SNS)에 ‘천안함 음모론’, ‘조국 입시비리 옹호’ 같은 정치 편향적 게시물을 공유한 일과 이념 논란, 음주운전 등에 대해 2일 사과했다.최 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 천안함 사건 음모론 관련 글을 올린 데 대해 “그 일로 상처를 받으신 분이 계신다면 사과드린다”며 “국가에서 내린 공식적인 입장을 신뢰하고 있다”고 말했다.국민의힘은 최 후보자의 과거 발언을 문제 삼으며 질타했다. 앞서 최 후보자는 조국 전 법무부 장관 자녀 입시 비리 수사에 대해 SNS에 ‘검찰의 칼춤’이라는 표현을 써 입시 비리를 옹호했다는 비판을 받았다.이에 대해 최 후보자는 “과도한 수사에 대해 문제제기 한 것”이라면서도 “불공정에 대해 마음 상했을 젊은이들을 살펴보지 못한 데 대해 교육자로서 부족했다”고 고개를 숙였다. 교육위 야당 간사인 조정훈 국민의힘 의원은 “많은 국민이 후보에 대한 걱정 중 하나가 정치적 편향성과 함께 전교조에 의한, 전교조를 향한 교육부가 될 것이 아니냐는 걱정”이라고 했다.‘이념 편향’ 의혹도 도마에 올랐다. 통일부 등에 따르면 최 후보자는 2003~ 2008년 5년간 16차례 북한을 방문했다. 이에 대해 서지영 국민의힘 의원은 “2008년 우리 국민이 금강산 관광을 갔다가 피살됐는데 최 후보자는 불과 몇 달 못 가서 또 북한에 갔다. 북한의 VIP냐”고 목소리를 높였다. 이에 최 후보자는 “공적인 업무 수행이었다”고 답했다. 정성국 국민의힘 의원이 “대한민국의 주적은 어디인가”라고 질의하자, 최 후보자는 “북한 정권과 북한군은 틀림없이 대한민국의 주적”이라고 답했다.최 후보자는 2003년 음주운전으로 벌금 200만원을 선고받은 일에 대해 “음주운전은 분명히 잘못됐고 제 생애에서 가장 후회하는 일”이라고 사과했다.반면 여당은 최 후보자의 교육 경력을 부각하면서 ‘적임자론’을 띄웠다. 박성준 더불어민주당 의원은 “사회운동도 하셨고 세종시교육감 3선을 연임하는 등 일들을 많이 해 장관 후보자가 됐다”고 했다.