백석대, ‘거짓말탐지’ 전문가 양성

방금 들어온 뉴스

이종익 기자
입력 2025-09-01 18:05
백석대에서 폴리그래프(Polygraph) 검사관 양성 교육이 열리고 있다. 백석대 제공
백석대에서 폴리그래프(Polygraph) 검사관 양성 교육이 열리고 있다. 백석대 제공


백석대학교(총장 송기신)는 폴리그래프(Polygraph) 검사관 양성 과정’을 개설해 전문가 양성에 나섰다고 1일 밝혔다.

이번 과정은 경찰청과 협력해 과학적 분석 역량을 갖춘 전문 인력을 체계적으로 양성해 국가 공공안전과 사회적 신뢰 구축에 기여를 위해 마련됐다.

폴리그래프 검사관은 흔히 ‘거짓말탐지 검사관’으로 알려져 있으며, 사건 관련자 진술 진위를 과학적으로 분석하는 역할을 수행한다.

교육은 오는 11월 14일까지 10주간 진행되며, 교육 장소는 백석대 서울캠퍼스다.

주요 교육 내용은 △폴리그래프 검사 원리·기법 △심리학 △정신병학 △약리학 △통계학 △폴리그래프 장비 실습 등이다.



백석대 이재천 대학원 부총장은 “경찰청으로부터 폴리그래프 검사관 양성 기관으로 공식 지정된 만큼, 필요한 전문 지식과 실무 능력을 체계적으로 제공해 그 성과를 사회에 환원하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
위로