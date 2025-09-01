인제대·김해시, 웹툰 공모전 개최… 청년 창작 생태계 구축 나서

방금 들어온 뉴스

인제대·김해시, 웹툰 공모전 개최… 청년 창작 생태계 구축 나서

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-09-01 17:03
수정 2025-09-01 17:03
가야 웹툰 공모전 안내문. 2025.91. 인제대학교 제공
가야 웹툰 공모전 안내문. 2025.91. 인제대학교 제공


인제대학교 글로컬대학사업본부는 김해시, 국립김해박물관과 함께 지역 청년 창작자를 위한 웹툰 공모전 두 건을 개최한다고 1일 밝혔다.

행사는 김해를 ‘청년이 머무는 문화콘텐츠 도시’로 키우기 위한 실천 프로젝트다. 지역 정주 여건을 문화 창작 기반에서 강화하는 데 목적이 있다.

국립김해박물관이 주최하는 ‘8회 국립김해박물관 가야웹툰 공모전’은 가야 역사와 문화를 창의적으로 해석한 스토리텔링 웹툰을 발굴하고자 진행한다.

동시에 김해시와 인제대가 공동 주관하는 ‘1회 김해시·인제대학교 All-City Campus 웹툰·콘텐츠 공모전’도 연다. 이 공모전은 김해의 정체성과 청년 문화 감수성을 담은 작품을 통해 도시 브랜드를 새롭게 재구성하는 데 초점을 맞췄다.

각 공모전 우수 수상자 1명(총 2명)에게는 장유 율하 예술창작소 내 전용 스튜디오를 제공한다. 전문 멘토단의 밀착 교육·창작 코칭·IP 상업화 전략 등 종합적인 지원도 한다. 공모전을 실질적인 작가 양성 과정으로 연결, 청년 창작자들이 김해에 정착할 수 있는 토대를 마련한 셈이다.

인제대 글로컬대학사업본부 관계자는 “청년 예술가들이 김해에서 안정적으로 창작 활동을 이어갈 수 있도록 기반을 마련하는 것이 핵심”이라며 “웹툰이라는 동시대적 매체를 통해 김해의 문화 이미지를 새롭게 정립할 것”이라고 밝혔다.

10월 시상식 후 작가 육성 프로그램 운영은 11월 본격화한다. 인제대는 김해를 ‘웹툰으로 살아 숨 쉬는 청년 문화도시’로 육성하고 글로컬대학사업 핵심 목표인 지역 기반 창작 생태계 구축을 실현한다는 방침이다.
김해 이창언 기자
