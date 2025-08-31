임태희, 퇴직 교원에 “고맙습니다. 건행(建幸, 건강과 행복)을 기원합니다”

방금 들어온 뉴스

임태희, 퇴직 교원에 "고맙습니다. 건행(建幸, 건강과 행복)을 기원합니다"

안승순 기자
입력 2025-08-31 09:41
수정 2025-08-31 09:41
경기교육청, 퇴직 교원 1029명 훈·포장 및 표창장 전수

이미지 확대
29일 임태희 경기도교육감이 퇴직 교원 훈·포장 및 표창장 전수식에서 인사말을 하고 있다. (경기도교육청 제공)
29일 임태희 경기도교육감이 퇴직 교원 훈·포장 및 표창장 전수식에서 인사말을 하고 있다. (경기도교육청 제공)


경기도교육청이 29일 경기과학고등학교에서 퇴직 교원 1,029명에게 훈·포장과 표창장을 전달했다.

훈격별 훈·포장 대상자는 ▲황조근정훈장 74명 ▲홍조근정훈장 209명 ▲녹조근정훈장 230명 ▲옥조근정훈장 284명 ▲근정포장 97명이다. 표창 대상자는 ▲대통령 표창 38명 ▲국무총리 표창 32명 ▲교육부 장관 표창 65명 등 모두 1,029명이다.

이 자리에서 임태희 교육감은 “지난해 유네스코 교육포럼과 하버드대 방문을 통해 경기교육이 대한민국 교육을 선도하고 있음을 느꼈다”며 “이와 같은 경기교육의 큰 성장은 이 자리에 계신 분의 헌신적인 교육 참여와 협조가 있었기에 가능한 것”이라고 말했다.

이어 “여러분이 직에서 떠나지만 그동안 경기교육이 축적해 놓은 결실을 곧 접하실 수 있을 것”이라며 “경기교육의 발전을 위해, 아이들의 바람직한 성장을 위해 애써주신 여러분께 거듭 감사의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.



끝으로 임 교육감은 “여러분 정말 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 건행(건강과 행복)하십시오!”라고 퇴직 교원의 밝은 미래를 기원했다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문
