“고졸 26명 전 과목 만점”…충남 초중고졸 검정고시 합격률 84％ 넘어

충남교육청은 지난 12일 시행한 ‘2025년도 제2회 초·중·고졸 검정고시’ 합격률이 84.96％로 집계됐다고 29일 밝혔다.검정고시에는 총 1436명이 응시해 1223명이 합격했다.급별 합격률은 초졸 97.44％(38명), 중졸 93.62％(205명), 고졸 82.83%(861명)다.최고령 합격자는 초졸과 중졸은 각각 83세이며, 고졸은 75세다. 초졸 5명과 고졸 26명은 전 과목 만점을 받았다.검정고시 합격자 명단은 충남교육청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 개인별 성적은 8월 29일부터 9월 12일 18시까지 검정고시 성적 안내 누리집(http://score.cneportal.kr)등에서 확인할 수 있다.합격증명서와 과목합격증명서, 성적증명서는 8월 29일부터 전국 교육청과 교육지원청 민원실, 초중고 행정실에서 발급받을 수 있다.