임태희 “자문위, 현장 부담을 줄이고 실제로 교육이 바뀌도록 힘 모아달라”

이미지 확대 28일 임태희 경기도교육감이 제4기 경기도교육정책자문위원회 전체 위원들과 기념 촬영을 하고 있다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 28일 임태희 경기도교육감이 제4기 경기도교육정책자문위원회 전체 위원들과 기념 촬영을 하고 있다. (경기도교육청 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청이 28일 제4기 경기도교육정책자문위원회(자문위원회)의 전체 회의를 개최했다.자문위원회는 경기교육 방향과 계획수립에 관한 사항, 경기교육의 주요 정책 및 현안에 관한 사항, 신규 추진되는 정책이나 소통이 필요한 정책 등 교육감이 요청하는 사항에 관해 자문 활동을 수행한다.제4기 자문위원회 위원은 모두 7개 분과(학교자치, 교육과정, 교육협력, 인재개발, 교육행정, 교육재정)에 140명을 위촉됐다.남부청사 아레나홀에서 열린 첫 회의에서 자문위원들은 자문위원회 운영 사항 안내와 경기교육 주요 정책과 3년의 성과를 공유했다. 이어 제4기 위원장으로 박주형 경인교대 교수(교육행정분과)를 선출했다.분과별 회의에서는 분과위원회 위원장 선출과 분과위원회 운영 방향 및 향후 일정 등을 논의한 뒤 분과별 담당 부서별로 주요 정책 사업에 대해 사전 안내가 이어졌다.임태희 교육감은 “기업이 좋은 제품을 개발해도 현장에서 구매하지 않으면 실패하듯, 좋은 교육정책도 학교에서 선생님과 학생의 교수학습 과정에서 실천되지 않는다면 소용없는 일이 된다”면서 “경기도교육청은 정책의 현장 실천을 위해 선생님의 과중한 업무를 최대한 줄이고, 교육 본질에만 집중할 수 있도록 힘쓰고자 한다”라고 말했다.이어 “저는 새로운 정책을 만들기보다는 기존에서 학교와 선생님을 가볍게 해드릴 정책은 없는지 살펴보고 있다”면서 “제4기 자문위원님들께서 경기교육의 이러한 방향에 대해 공감해 주시고, 교육 현장이 실제로 바뀔 수 있도록 함께 힘을 모아주시길 바란다”라고 당부했다.