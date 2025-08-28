송기신 백석대 총장·이경직 백석문화대 총장 취임

방금 들어온 뉴스

송기신 백석대 총장·이경직 백석문화대 총장 취임

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-28 14:04
수정 2025-08-28 14:04
이미지 확대
28일 백석대와 백석문화대 총장 이취임식이 열리고 있다. 백석대 제공
28일 백석대와 백석문화대 총장 이취임식이 열리고 있다. 백석대 제공


백석대학교와 백석문화대학교는 28일 송기신 백석대 총장과 이경직 백석문화대 총장이 각각 취임했다고 밝혔다.

송 총장은 “백석대는 지금까지 지역과 함께 성장해 왔으며, 앞으로 창의 융합 인재 양성과 글로벌 캠퍼스 실현을 통해 더 큰 도약을 이룰 것”이라며 “학생, 교직원, 지역사회가 함께 만들어가는 대학이 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

전북 익산 출신인 송 총장은 서강대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사학위를 받았으며 백석문화대 총장을 역임했다.

이미지 확대
28일 백석대와 백석문화대 총장 이취임식이 열리고 있다. 백석대 제공
28일 백석대와 백석문화대 총장 이취임식이 열리고 있다. 백석대 제공


이 총장은 “미래 사회가 요구하는 실무형 전문 인재 양성을 위해 교육 혁신과 산학협력 강화를 적극 추진하겠다”며 “학생들이 배움의 기쁨을 느끼고 지역사회에 힘이 되는 인재로 성장할 수 있도록 정성을 다하겠다”고 말했다.



독일 콘스탄츠 대학교에서 철학 박사, 서울대 철학과 석사 및 박사 학위를 받은 이 총장은 대학에서 기획부총장과 신학대 조직신학 교수 등을 역임했다.
천안 이종익 기자
