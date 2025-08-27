경기도 10개 학교, 교육부 자율형 공립고 4차 공모 선정

남한고, 백석고, 수주고, 연천고, 의정부고

의정부여고, 이의고, 저현고, 평내고, 포천일고

이미지 확대 경기도교육청 전경 닫기 이미지 확대 보기 경기도교육청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청은 28일 ‘교육부 자율형 공립고(자공고) 4차 공모’에서 모두 10개 학교가 선정됐다고 발표했다. 10개 학교가 추가 선정됨에 따라 경기도 내 자공고는 31개 학교로 늘었다. 전국 자공고 125교의 1/4을 차지한다.4차 공모에 선정된 10개 학교는 ▲남한고(하남) ▲백석고(고양) ▲수주고(부천) ▲연천고(연천) ▲의정부고(의정부) ▲의정부여고(의정부) ▲이의고(수원) ▲저현고(고양) ▲평내고(남양주) ▲포천일고(포천) 등이다.신규 선정된 자공고의 지정 운영 기간은 2026년 3월부터 2031년 2월 말까지다. 지정된 학교는 ▲교육부와 교육청의 예산 지원(연 2억 원) ▲교육과정 운영의 자율권 확대 ▲지역사회 기관과의 협력 사업 활성화 등 공교육 경쟁력 강화와 미래 사회에 대응하는 맞춤형 교육 모델을 개발한다.또한, 지역 교육 여건 개선을 위해 자공고와 지자체, 대학, 기업 등이 협약을 체결해 자율적 교육 모델을 운영할 수 있다. 이후 우수사례를 일반고로 확산하는 등 지역 교육의 거점 학교 역할을 맡게 된다.이와 함께 지역 내 초·중·고·대학 연계 교육, 협약 기관과 함께하는 융합 교육, 진로 교육, 지역(글로컬) 교육에 힘쓰고, 인공지능(AI) 활용 교육과정 운영, 역량 기반의 문화 콘텐츠 창출, 삶과 연계한 지역 상생 프로그램 등에 중점을 두고 교육활동을 운영할 예정이다.임태희 교육감은 “경기도 자율형 공립고가 지역 맞춤형 교육을 통해 모든 학생의 미래 역량을 기르는 공교육의 새로운 모델이 될 수 있기를 기대한다”라고 말했다.