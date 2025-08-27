임태희 교육감 “사회정서학습 인성교육, 갈등보다 협력·경쟁보다 함께”

이미지 확대 27일 남부청사에서 열린 ‘사회정서학습 기반 인성교육 포럼’에서 임태희 경기도교육감이 발언하고 있다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 27일 남부청사에서 열린 ‘사회정서학습 기반 인성교육 포럼’에서 임태희 경기도교육감이 발언하고 있다. (경기도교육청 제공)

경기도교육청이 변화하는 시대성을 반영하고, 한 단계 도약하는 인성교육 실천을 위해 ‘사회정서학습 기반 인성교육 포럼’을 27일 개최했다.‘사회정서학습 기반 인성교육으로 미래 교육의 길을 찾다’를 주제로 열린 포럼에서 200여 명의 참석자들은 사회정서학습 기반 인성교육의 전반적인 이해와 수업에서 적용할 수 있는 방안, 내년도 교육과정에 반영할 수 있는 인성교육 요소 등을 함께 논의하고 고민했다.이 자리에서 임태희 교육감은 “경기교육의 목표는 인성과 역량을 갖춘 미래인재를 키우는 것에 두고 있다”면서 “외국에서 학생들의 체육활동 등을 통해 자연스럽게 인성교육이 이뤄지듯이, 우리 학생들에게 스포츠 활동, 경기공유학교 등 사회생활에 필요한 경험을 다양하게 제공하는 것도 중요한 인성교육의 형태라고 생각한다”라고 말했다.이어 “오늘 포럼을 통해 사회정서학습 기반 인성교육의 개념을 깊이 이해하면 실질적인 분석을 데이터로 한 교육의 변화를 가져올 수 있을 것”이라면서 “사회정서학습 기반 인성교육으로 우리 사회가 갈등보다는 협력으로, 경쟁보다는 함께 나아가는 기반을 모색하는 시간이 되기를 기대한다”라고 덧붙였다.한편 경기도교육청은 교실뿐 아니라 가정과 지역사회에서 인성교육이 함께 이뤄지도록 ‘가정 연계 사회정서학습 기반 인성교육 자료’를 개발해 보급할 예정이다.또한 온라인과 연계해 ‘에듀테크를 활용한 사회정서학습 기반 인성교육자료(콘텐츠)’ 등을 9월부터 교원과 학생에게 제공할 예정이다.