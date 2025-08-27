경기교육청, ‘고교학점제 공간조성’ 49개교 선정···350억 지원

일반계고, 수원·성남·구리남양주·의정부 등 16개 지역 41교

직업계고, 부천·군포의왕·안양과천·고양 등 8개 지역 8교

이미지 확대 경기도교육청 전경 닫기 이미지 확대 보기 경기도교육청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청이 2026년 고교학점제 학교 공간조성사업 대상으로 49개 학교를 선정했다.고교학점제 학교 공간조성사업은 ‘2022 개정 교육과정’에 따라 교육부 보통 교부금을 지원받아 학생의 과목 선택권을 보장하고, 자기 주도적 학습을 지원하는 공간 조성을 목표로 추진하고 있다.내년도 경기 지역 사업 대상은 일반계고 41교(수원·성남·구리남양주·의정부 등 16개 지역), 직업계고 8교(부천·군포의왕·안양과천·고양 등 8개 지역)로 모두 49개 학교다. 경기도교육청은 약 350억 원을 투입해 학생 선택 중심 교육과정 운영에 적합한 공간을 구축한다.선정된 학교는 고교학점제 공간조성 사업과 연계해 경기공유학교, 경기온라인학교 등을 운영할 수 있는 공간도 함께 조성한다.경기도교육청은 2026년 사업 대상 학교 선정하면서 지난 5년 동안 추진했던 고교학점제 학교 공간조성의 1단계 사업을 마무리했다.2027년부터는 2단계 고교학점제 성장지원 사업으로 ▲교육과정 간 연계 수업 ▲개방적 다기능 공동 학습 ▲학습공간의 유연성 등 다양한 교육과 소통이 가능한 공간 ▲인공지능(AI) 시대에 맞는 디지털 기기 활용 학습공간을 구성할 수 있도록 지원할 계획이다.