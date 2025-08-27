국립창원대학교, 내년 4캠퍼스 체제… 취업자전형 운영

방금 들어온 뉴스

국립창원대학교, 내년 4캠퍼스 체제… 취업자전형 운영

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-08-27 00:10
수정 2025-08-27 00:10
국립창원대학교
국립창원대학교


국립창원대는 지난 3월 사천우주항공캠퍼스 개교와 6월 경남도립거창대·남해대와 통합 승인 성과를 앞세워 내년 3월 4개 캠퍼스 시대를 연다.

창원·사천캠퍼스는 2026학년도 입학전형에서 전체 선발인원 1916명 중 86.5%인 1658명을 수시모집으로 선발한다. 학생부교과 학업성적우수자전형에서 453명, 글로컬인재전형에서 328명을 뽑는다. 부·울·경 소재 학생들이 대상인 지역인재전형은 349명, 계열적합인재전형 173명, 그 외 11개 전형에서 355명을 선발한다.

학생부교과전형 선발방법은 교과성적 100%이다. 학년·계열에 따라 국영수와 사회·과학 전 과목을 반영한다.

계열적합인재전형은 서류·면접 평가로 구성한다. 지역인재전형은 면접 없이 교과 50%와 비교과 50%의 서류평가로 선발한다.

자율전공학부(무전공)는 2학년 진학 때 모든 학과 100% 자율 선택이 보장되는 사림아너스학부와 해당 단과대학 소속 학과만 선택할 수 있는 인문·사회·경영·공학계열 자율전공이 있다. 글로컬첨단과학기술대학 중 이학융합학부·공학융합학부는 무전공·무학과로 입학해 2학년 전공 배정 때 선택이 가능하다.

이미지 확대
박상희 국립창원대 입학취업처장
박상희 국립창원대 입학취업처장


직장인·만학도를 위한 평생학습자전형, 만학도전형, 취업자전형, 재직자전형도 있다. 이들 전형은 야간·주말수업으로 운영된다.

거창캠퍼스는 수시모집에서 340명을 뽑는다. 전문인재전형(교과 성적 60%·면접 40%) 321명, 만학도전형 포함 3개 전형에서 19명을 선발한다. 남해캠퍼스는 350명을 선발한다. 전문인재전형(교과성적 60%·면접 40%) 297명, 만학도전형 포함 6개 전형 53명이다.

박상희 국립창원대 입학취업처장은 “국립창원대는 창원시 유일 국립 고등교육기관”이라며 “부울경 국립대 중 최상위 취업률을 기록하고 있다”고 밝혔다.
창원 이창언 기자
2025-08-27 38면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
