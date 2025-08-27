영진전문대학교, 정원내 최초합격자 등록금 50% 감면

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

영진전문대학교, 정원내 최초합격자 등록금 50% 감면

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-08-27 00:10
수정 2025-08-27 00:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
영진전문대학교
영진전문대학교


영진전문대는 디지털 신기술 교육과정 혁신과 현장 맞춤형 주문식교육을 기반으로 전문대학 교육의 혁신 모델이라는 평가를 받는다. 그 결과 취업률 전국 1위를 달성하고 ‘한국에서 가장 존경받는 전문대학’ 1위로 선정됐다.

한국능률협회컨설팅(KMAC)이 실시한 ‘한국에서 가장 존경받는 전문대학’ 조사에서 영진전문대는 14년 연속 선두를 지키며 교육 혁신·취업 성과·사회적 책임 등 전 분야에서 탁월한 성과를 입증했다. 취업률은 79.2%로 3000명 이상의 대규모 졸업자를 배출한 대학 중 가장 높다.

대기업이나 해외 취업 실적도 두드러진다. 최근 6년간 삼성그룹사 240명, LG그룹사 380명, SK그룹사 325명, 한화그룹사 91명, 포스코그룹사 67명, 현대그룹사 73명, 신세계그룹사 48명, 롯데그룹사 48명 등 졸업생 2168명이 국내 주요 대기업에 입사했다. 같은 기간 해외취업자는 632명으로 일본, 호주, 미국, 중국, 뉴질랜드, 싱가포르 등 다양한 국가로 진출했다.

영진전문대는 2026학년도에 공학계열 12개, 인문사회 5개, 자연과학 6개, 예체능 7개 등 총 30개 학과에서 2450명의 신입생을 선발한다. 이 중 수시모집으로 95.3%인 2336명을 선발할 계획이다.

이미지 확대
이지훈 영진전문대 입학처장
이지훈 영진전문대 입학처장


수시모집은 정원 내 일반고전형, 특성화고전형, 면접전형, 평생학습자전형, 대학자체전형, 입도선매전형 등으로 나뉜다. 정원외로는 농어촌전형과 기초생활수급자전형이 있다. 대학졸업자전형과 만학도·재직자 전형은 모집인원 제한이 없다.

학생들은 학과 및 전형과 관계없이 2회까지 복수지원할 수 있다. 학생부 성적은 고교 전 학년 전 과목을 반영하고, 1학년 30%, 2학년 30%, 3학년 1학기 40%의 비율이 적용된다. 정원내 최초 합격자는 입학 학기 등록금 50% 감면 등 다양한 장학 혜택도 준다. ﻿
대구 민경석 기자
2025-08-27 37면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로