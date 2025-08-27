광운대학교, 수능 최저학력기준 없애… 학폭 반영

이미지 확대
광운대학교 80주년 기념관 전경
광운대학교는 2026학년도 수시모집에서 모두 1172명(재외국민전형 제외)을 선발한다. 특히 이번 광운대 수시모집에서는 학생부종합 광운참빛인재전형Ⅰ·Ⅱ, 소프트웨어우수인재전형, 학생부교과(지역균형전형) 등을 통해 학업역량과 잠재력을 입체적으로 평가한다.
학생부종합(정원내)에서는 ▲광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 262명 ▲광운참빛인재전형Ⅱ(서류형) 225명 ▲소프트웨어우수인재전형 82명 ▲특성화고등을졸업한재직자전형 2명이며, 학생부교과 지역균형전형은 203명, 논술우수자전형은 193명, 체육특기자전형은 16명(축구 9명, 아이스하키 7명)으로 총 983명을 선발한다. 학생부종합(정원외)에서는 ▲농어촌학생전형 38명 ▲특성화고졸업자전형 25명 ▲특성화고등을졸업한재직자전형 120명 ▲서해5도출신자전형 6명으로 총 189명을 선발한다.
광운대 수시 전형의 가장 큰 특징은 모든 전형에서 ‘수능최저학력기준’을 적용하지 않는다는 점이다. 그 대신, 수시모집에서 각 입학전형이 가진 취지를 고려하여 전형을 설계함으로써 수험생의 전형 선택 기회를 보장하고 있다. 특히 ‘광운참빛인재Ⅰ(면접형)’과 ‘소프트웨어우수인재전형’의 전형 방법을 변경해 1단계 서류종합평가를 통한 면접 대상자 선발 비율을 기존 3배수에서 3.5배수로 확대했다. 또 2단계 평가에서는 서류 60%, 면접 40%로, 면접 비중을 30%에서 40%로 확대해 수험생 개인의 능력을 평가한다.
김문석 광운대 입학처장
2026학년도부터 전체 입학 전형에 학교폭력 조치사항을 반영한다. 학생부종합전형의 경우 기존과 마찬가지로 서류 및 면접 평가에서 정성적으로 반영되며, 학생부교과(지역균형)와 논술(논술우수자전형), 실기·실적(체육특기자전형) 등 다른 전형에서는 조치 수준에 따라 감점 기준이 적용된다.
