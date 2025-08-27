한국외국어대학교, 논술전형 수능최저학력기준 적용

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026학년도 수시모집 인원은 2088명이다. 전형별로는 학교장추천전형 380명, 학생부종합전형(면접형) 475명, 학생부종합전형(SW인재) 34명, 학생부종합전형(서류형) 539명, 기회균형전형 192명, 논술전형 468명이다.모집 인원이 가장 많은 학생부종합전형(서류형)은 다른 학생부종합전형(SW인재·기회균형)과 마찬가지로 서류평가 100%로 합격자를 선발한다. 수능 최저학력 기준도 적용되지 않는다. 반면 같은 학생부종합전형이지만 면접형의 경우 1단계 서류평가 100%로 면접 대상자를 3배수 선발한다. 이후 면접고사를 실시하고 1단계 서류평가 50%와 2단계 면접평가 50%를 합산해 뽑는다.면접형·SW인재와 서류형·기회균형전형의 차이는 서류평가의 평가 요소별 반영 비율이다. 면접형·SW인재는 학업 역량 30%·진로 역량 50%·공동체 역량 20%, 서류형·기회균형전형은 학업 역량 50%·진로 역량 30%·공동체 역량 20% 비중으로 서류를 평가한다. 면접형에서만 실시하는 2단계 면접평가는 제출서류 기반 인적성 면접으로 학업 역량 40%·진로 역량 40%·공동체 역량 20%를 반영한다.논술전형은 논술 100%로 선발한다. 수능최저학력기준이 적용되며, 서울캠퍼스 LD·LT학부는 국어·수학·영어·탐구(사탐/과탐, 1과목) 중 2개 영역 등급합 3이내, LD·LT학부를 제외한 나머지 서울캠퍼스 모집 단위는 2개 영역 등급합 4 이내, 글로벌캠퍼스의 모든 모집단위는 1개 영역 등급이 3 이내다. 또한, 서울캠퍼스 및 글로벌캠퍼스의 모든 모집단위는 한국사 영역 4등급 이내를 충족해야 한다.학교생활기록부 교과성적 100%로 선발하는 학교장추천전형은 5학기 이상의 성적이 있어야 지원 가능하다. 학교폭력 조치 사항 기재 시 지원이 불가하며 공통·일반 선택 과목은 등급환산 점수와 원점수환산 점수 중 상위값을 적용한다. ﻿