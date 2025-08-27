한양대학교, 학생부종합전형에 제시문 면접 도입

이미지 확대
2026학년도 수시모집에서 정원 내 1708명, 정원 외 189명을 모집한다. ▲학생부교과(추천형) 341명 ▲학생부종합(추천형) 199명 ▲학생부종합(서류형) 621명 ▲학생부종합(면접형) 120명 ▲고른기회 118명 ▲특성화고졸 재직자 157명 ▲논술전형 233명 ▲실기·실적전형 108명을 뽑는다.
2026학년도에는 학생부종합(면접형)에서 제시문 면접이 도입된다. 공과대학 10개 모집 단위와 한양인터칼리지학부로 제시문 면접을 통해 다양한 역량을 가진 학생을 선발할 예정이다. 전형별 지원 자격이 다르니 원서 접수 전 해당 사항을 반드시 확인해야 한다. 2026학년도부터 추천형·서류형·면접형 간에는 중복 지원이 가능하며, 고른기회도 지원 자격을 충족한다면 학과에 상관없이 중복 지원이 가능하다.
김영필 입학처장
논술전형은 국내 정규 고등학교 졸업(예정)자 및 동등의 학력 소지자를 대상으로 논술고사 90%, 학생부종합평가 10%로 선발한다. 여기서 학생부종합평가는 출결·봉사활동·학교폭력 관련 사항 등을 참고해 학교생활 성실도를 평가한다. 논술전형은 수능 최저학력 기준이 적용된다. 의예과를 제외한 전체 모집 단위는 국어·수학·영어·사탐 또는 과탐(상위 1과목) 중 3개 영역 등급합 7 이내이며, 의예과는 국어·수학·영어·사탐 또는 과탐(2개 과목 평균) 중 3개 영역 등급합 4 이내다.
예체능 계열 선발 전형 중 학생부 교과 성적이 반영되는 경우, 학생부 교과 성적은 3학년 1학기까지의 국어·영어·사회·한국사 교과를 기준으로 등급(성취도)과 이수 단위를 산출하며 진로 선택 과목의 경우 상위 3개 과목을 반영한다.
첨단분야 학과는 정원이 늘었다. ▲데이터사이언스학부(20명) ▲미래자동차공학과(20명) ▲융합전자공학부(40명)로 각각 수시와 정시 전형에 인원이 배분됐다. 학생부종합 서류형에서 큰 폭의 인원이 증가했다.
