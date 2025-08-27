명지대학교, 문예창작학과 학생부종합으로 선발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

명지대학교, 문예창작학과 학생부종합으로 선발

반영윤 기자
입력 2025-08-27 00:09
수정 2025-08-27 00:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


명지대학교 2026학년도 수시모집의 가장 큰 특징은 2025년인 전년 수시모집와 비교해 모집단위, 모집인원, 전형방법에서 큰 변화가 없다는 점이다.

명지대는 2026학년도 총 모집인원 2905명 중 수시모집에서 2009명을 모집한다. 수시 전형은 크게 학생부교과(학교장추천전형), 학생부교과(교과면접전형), 학생부종합(명지인재면접전형), 학생부종합(명지인재서류전형), 실기·실적 위주로 분류된다. 실기·실적 위주는 실기·실적(실기우수자전형), 실기·실적(특기자전형)으로 구분되며, 이외에도 학생부교과(기회균형전형)나 학생부종합(크리스천리더전형) 등과 같이 특별한 자격 요건에 따라 지원할 수 있는 특별전형도 운영한다. 명지대 수시모집에는 논술 전형이 없으며, 모든 전형에서 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.

이미지 확대
이정환 입학처장
이정환 입학처장


명지대는 학생부교과전형을 통해 기초학업 역량이 우수하며 학교 생활을 충실히 한 인재 발굴이 목표다. 학생부종합전형으로는 교과 성적만으로는 확인하기 어려운 학생들의 잠재 능력, 소질 및 다양한 경험과 역량을 다각적·종합적으로 평가한다. 또 실기·실적 전형을 통해 특정 분야에서 뛰어난 재능을 발휘하는 학생을 선발한다.

학생부교과전형의 대표 전형은 학생부교과(학교장추천전형)와 학생부교과(교과면접전형)가 있다. 학생부교과(학교장추천전형)는 교과 성적 100%만 반영하며 교과 및 비교과 활동이나 면접에 대한 부담을 갖지 않고 지원할 수 있는 전형으로, 수능최저학력기준을 미반영하는 점이 가장 큰 특징이다. 학생부교과(교과면접전형)는 1단계 교과 성적 100%로 모집인원의 5배수를 선발해 2단계 면접 30% 반영을 통해 최종 선발한다. 면접평가에서는 지원 모집단위에 대한 관심과 학생 자신의 생각을 논리적으로 표현할 수 있는지를 평가한다. ﻿
반영윤 기자
2025-08-27 34면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로