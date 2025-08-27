중앙대학교, CAU융합형인재 의학부에 면접 도입

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 이상명 입학처장 닫기 이미지 확대 보기 이상명 입학처장

2025-08-27 34면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026학년도 전체 모집 인원의 약 57.5%인 2827명을 수시모집으로 선발한다. 학생부교과전형 503명, 학생부종합전형 1440명, 논술전형 484명, 실기전형 400명을 뽑는다.모집 인원이 가장 많은 학생부종합전형으로는 CAU융합형인재, CAU탐구형인재, CAU어울림, 기회균형이 있다. 이 중 CAU융합형인재 의학부에 이번 수시모집부터 면접이 새롭게 도입됐고, CAU탐구형인재의 면접 대상자 선발 배수는 기존 2.5~3.5배수에서 3.5~5배수로 확대된다.전형에 따라 면접 시 평가 요소와 반영 비율이 다르다. 융합형인재 의학부 면접은 학업 준비도와 학교생활 충실도를 각 40%, 의사소통 능력 및 인성을 20% 반영하고 탐구형인재는 학업 준비도 60%, 전공(계열) 적합성 30%, 의사소통 능력 및 인성을 10% 반영한다. 나머지 학생부종합전형은 모두 서류평가 100%로 선발을 진행한다.학생부교과전형 중 지역균형전형은 학생부 100%로 선발하며 서울캠퍼스 모집 단위에는 수능 최저학력 기준이 있지만 다빈치캠퍼스 모집 단위에는 없다. 실기전형은 실기형에서 326명, 특기형에서 74명을 모집한다. 실기형의 경우 공연영상창작학부 영화 전공에 수능 최저학력 기준을 새롭게 적용한다. 학생부 반영 비율도 모집 단위에 따라 일부 달라졌고 연극(연기), 연극(뮤지컬연기)의 1단계 실기고사는 비대면에서 대면으로 전환됐다. 기존에 실기형이던 스포츠과학부 골프 전공은 특기형으로 모집 방법을 바꿨다.논술전형은 ﻿논술고사 70%, 학생부 30%(교과 20%·비교과 10%)로 선발한다. 인문사회 계열은 언어논술 3문항, 경영경제 계열은 언어논술 2문항과 수리논술 1문항, 자연 계열은 수리논술 4문항을 각각 출제한다. 수험생들이 고교 교육과 자기주도학습만으로 합격할 수 있도록 모든 문항 출제에 교과서를 활용하는 것이 특징이다. ﻿