고려대학교, 다문화전형 신설해 글로벌 인재 선발

방금 들어온 뉴스

고려대학교, 다문화전형 신설해 글로벌 인재 선발

홍인기 기자
홍인기 기자
입력 2025-08-27 00:09
수정 2025-08-27 00:09
2026학년도 입시에서 수시모집으로 2703명을 모집한다. 지난해보다 20명 증가한 수치다. 학생부교과전형 651명, 학생부종합전형 1647명, 논술전형 350명, 실기와 실적 위주 전형 55명을 뽑는다.

이번 수시모집의 가장 큰 변화는 ‘다문화전형’ 신설이다. 정환 입학처장은 “다문화자녀인 학생들의 지원 기회를 확대하고, 글로벌 인재를 선발하고자 새롭게 도입됐다”고 설명했다. 다문화전형은 수능 최저학력 기준을 적용하지 않고 ▲1단계는 서류 100% ▲2단계에선 1단계 성적의 60%, 면접 성적 40%로 학생을 선발한다.

정환 입학처장
정환 입학처장


수시모집에서 가장 비중이 큰 학생부 위주 전형은 학생부교과전형과 학생부종합전형으로 나눠 합격자를 선발한다.

학생부교과전형(학교 추천)은 학생부(교과) 성적 90%와 서류 10%를 합산하고 수능 최저학력 기준을 적용한다. 학생부 성적 반영 비율이 지난해(80%)보다 확대된 만큼 학업을 충실히 한 수험생에게 유리할 것으로 보인다. 학교폭력 조치 사항은 반영 서류평가에서 정성평가로 반영한다. 학생부종합전형은 학업우수전형, 사이버국방전형, 계열적합전형, 고른기회전형, 재직자전형, 다문화전형으로 나뉘어 진행된다.

학업우수전형은 서류 100%로 선발하며 수능 최저학력 기준이 적용된다. 계열적합전형은 전형 1단계에서 서류 100% 종합평가로 5배수를 선발하고, 2단계에서 7분간의 제시문 기반 면접을 진행한다. 최종 합격자는 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산해 선발된다. 다만 계열적합전형 의과대학 지원자에게는 다중미니면접(MMI) 평가가 실시된다. 계열적합전형에는 수능 최저학력 기준이 적용되지 않는다.

고른기회전형과 재직자전형도 수능 최저학력 기준이 제외된다. 전형 1단계에서는 서류 100% 종합평가로 3배수를 선발한다. 2단계에서는 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산한다. 제시문 기반 면접은 6분간 진행될 예정이다. 자세한 사항은 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.
홍인기 기자
2025-08-27 33면
