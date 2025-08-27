고려대학교, 다문화전형 신설해 글로벌 인재 선발

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026학년도 입시에서 수시모집으로 2703명을 모집한다. 지난해보다 20명 증가한 수치다. 학생부교과전형 651명, 학생부종합전형 1647명, 논술전형 350명, 실기와 실적 위주 전형 55명을 뽑는다.이번 수시모집의 가장 큰 변화는 ‘다문화전형’ 신설이다. 정환 입학처장은 “다문화자녀인 학생들의 지원 기회를 확대하고, 글로벌 인재를 선발하고자 새롭게 도입됐다”고 설명했다. 다문화전형은 수능 최저학력 기준을 적용하지 않고 ▲1단계는 서류 100% ▲2단계에선 1단계 성적의 60%, 면접 성적 40%로 학생을 선발한다.수시모집에서 가장 비중이 큰 학생부 위주 전형은 학생부교과전형과 학생부종합전형으로 나눠 합격자를 선발한다.학생부교과전형(학교 추천)은 학생부(교과) 성적 90%와 서류 10%를 합산하고 수능 최저학력 기준을 적용한다. 학생부 성적 반영 비율이 지난해(80%)보다 확대된 만큼 학업을 충실히 한 수험생에게 유리할 것으로 보인다. 학교폭력 조치 사항은 반영 서류평가에서 정성평가로 반영한다. 학생부종합전형은 학업우수전형, 사이버국방전형, 계열적합전형, 고른기회전형, 재직자전형, 다문화전형으로 나뉘어 진행된다.학업우수전형은 서류 100%로 선발하며 수능 최저학력 기준이 적용된다. 계열적합전형은 전형 1단계에서 서류 100% 종합평가로 5배수를 선발하고, 2단계에서 7분간의 제시문 기반 면접을 진행한다. 최종 합격자는 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산해 선발된다. 다만 계열적합전형 의과대학 지원자에게는 다중미니면접(MMI) 평가가 실시된다. 계열적합전형에는 수능 최저학력 기준이 적용되지 않는다.고른기회전형과 재직자전형도 수능 최저학력 기준이 제외된다. 전형 1단계에서는 서류 100% 종합평가로 3배수를 선발한다. 2단계에서는 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산한다. 제시문 기반 면접은 6분간 진행될 예정이다. 자세한 사항은 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.