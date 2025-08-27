경희대학교, 지역균형전형 추천 인원 제한 폐지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026학년도 총 선발 인원 5380명 중 수시모집으로 2965명을 뽑는다. 학생부교과전형 615명, 학생부종합전형 1546명, 논술우수자전형 474명, 실기우수자전형 330명 등을 선발한다.올해 수시모집에서 달라지는 점은 ▲지역균형전형 지원자격 변화 ▲네오르네상스전형 의약학계열 수능 최저학력 기준 반영 ▲기회균형전형Ⅱ 다자녀 4명에서 3명으로 지원자격 완화 ▲학교생활기록부 학교폭력사실 기재 반영 등이다.‘3개 학기 이상 교과 성적이 있는 학생으로 학교장 추천을 받은 자’가 지원하는 학생부교과전형(지역균형전형)에서는 2024학년도 2월 졸업자~2026학년도 2월 졸업예정자까지 지원자격을 확대하고 추천인원 제한을 폐지했다. 교과종합평가 30뉴와 학교생활기록부 교과 및 비교과(출결·봉사) 성적 70뉴를 합산해 총점 순으로 선발하고 수능 최저학력 기준을 충족해야 한다. 전공자율선택제(무전공) 모집에서는 교과종합평가에서 학업 역량만 평가한다.네오르네상스전형(1068명) 등으로 선발하는 학생부종합전형은 의예과·한의예과·치의예과·약학과에 한해 ‘수능 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 5 이내’ 최저학력 기준이 적용된다.고른기회전형에서는 의사상자 및 자녀, 직업군인 또는 소방공무원 자녀, 다자녀가정의 자녀, 다문화가족 자녀, 조손가정, 장애인부모 자녀를 구분하지 않고 통합해 뽑는다.지난해 대비 선발 인원이 소폭 감소한 논술우수자 전형은 인문·사회·자연·의학 등 계열을 나눠 실시하고, 자연계열 논술은 수학 시험만 응시하면 된다. 실기우수자전형(한국화·회화·조소)에서는 지난해와 다르게 올해부터는 실적평가를 폐지하고 학생부 성적(교과·비교과) 100뉴로 선발한다.학생부교과(지역균형전형)와 실기우수자전형은 지원자의 충실한 학교생활을 보고자 비교과(출결·봉사) 영역을 반영한다. 출결은 미인정 결석 0~2회 만점, 봉사 시간은 ‘학교봉사’ 15시간 이상이면 만점 처리한다.