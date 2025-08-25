백석대, 외국인 요양보호사 전문 양성

이미지 확대 백석대 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 백석대 전경. 서울신문DB

백석대학교(총장 송기신)는 충청남도 외국인 요양보호사 양성대학으로 선정됐다고 25일 밝혔다.외국인 요양보호사 양성대학 제도는 ‘외국인 요양보호사 양성대학’으로 지정하고, 유학생 유치부터 취업까지 전 과정을 체계적으로 관리하는 제도다.백석대는 충남도와 관련 기관 등과 협력해 △외국인 대상 요양보호사 양성 과정 운영 △한국어 교육과 문화 적응 프로그램 △취업 연계 등 원스톱 지원 체계 구축 등을 추진한다.시범학위 과정은 올해 대학 세부 커리큘럼 확정 등을 거쳐 2026학년도 1학기부터 개설된다.백석대 송기신 총장은 “고령화 사회로 접어든 지역사회에 필요한 복지 인력을 양성하고, 외국인 구성원이 한국 사회의 일원으로 자리매김할 수 있도록 적극 돕겠다”며 “충남도와 협력으로 지속 가능한 복지 기반을 마련하겠다”고 말했다.