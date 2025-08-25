백석대, 외국인 요양보호사 전문 양성

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

백석대, 외국인 요양보호사 전문 양성

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-25 17:33
수정 2025-08-25 17:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
백석대 전경. 서울신문DB
백석대 전경. 서울신문DB


백석대학교(총장 송기신)는 충청남도 외국인 요양보호사 양성대학으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

외국인 요양보호사 양성대학 제도는 ‘외국인 요양보호사 양성대학’으로 지정하고, 유학생 유치부터 취업까지 전 과정을 체계적으로 관리하는 제도다.

백석대는 충남도와 관련 기관 등과 협력해 △외국인 대상 요양보호사 양성 과정 운영 △한국어 교육과 문화 적응 프로그램 △취업 연계 등 원스톱 지원 체계 구축 등을 추진한다.

시범학위 과정은 올해 대학 세부 커리큘럼 확정 등을 거쳐 2026학년도 1학기부터 개설된다.

백석대 송기신 총장은 “고령화 사회로 접어든 지역사회에 필요한 복지 인력을 양성하고, 외국인 구성원이 한국 사회의 일원으로 자리매김할 수 있도록 적극 돕겠다”며 “충남도와 협력으로 지속 가능한 복지 기반을 마련하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로