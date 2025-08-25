최교진 교육 장관 후보자 “각종 논란, 청문회서 설명하겠다”

다음달 2일 청문회…논문·SNS 등 논란

교육부 인사청문회준비단은 25일 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자의 논문 표절 의혹과 ‘막말 논란’에 대해 “후보자는 제기된 각종 논란과 문제들을 잘 정리해 인사청문회 때 소상히 설명하고 양해를 구하겠다는 입장”이라고 밝혔다.구연희 교육부 대변인은 이날 정부세종청사에서 열린 정례 브리핑에서 “사안이 제기될 때마다 간단한 몇 마디의 입장문으로 대응하는 것이 오히려 오해를 키울 소지가 있다”며 이같이 말했다.구 대변인은 “후보자는 언론 등을 통해 보도되는 각종 문제 제기와 비판을 잘 살펴보고 있다”며 “어떤 것은 오해에서 비롯된 것도 있고, 어떤 것은 사과해야 할 부분도 있다고 보고 있다”고 덧붙였다.일각에서 이진숙 전 후보자 때도 여러 논란에 수시 대응하지 않아 문제를 키웠다는 지적이 나오는 데 대해 구 대변인은 “단순한 입장 표명으로 (대응)할 수 있는 게 아니어서 인사청문회 때 소상히 말씀드리겠다는 취지”라고 했다.최 후보자의 논문 표절 의혹에 대해서는 “후보자가 쓴 논문은 1개이며 인사청문회준비단 내 검증팀이 검증을 마친 상황”이라고 했다.국회 교육위원회는 최 후보자의 인사청문회를 다음달 2일 열기로 했다. 여야 간 합의에 따라 이번 청문회에 증인과 참고인은 출석하지 않는다. 인사청문회에서는 최 후보자의 소셜미디어(SNS)에서의 과거 발언, 비속어 논란, 석사 논문 표절 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.최 후보자는 2006년 목원대 대학원 행정학과 석사 논문인 ‘매니페스토 운동에 나타난 정책공약 분석’에서 적절한 기사 인용 표기 없이 일부 부분을 가져다 쓴 것으로 파악됐다.최 후보자는 충남 보령 출신으로 경동고, 공주대 국어교육학과를 졸업했다. 최 후보자는 중등교사 출신으로 전교조에서 수석부위원장을 지낸 바 있다. 2014년 제2대 세종시교육감에 당선됐고 2018년 재선, 2022년 3선에 성공했다.