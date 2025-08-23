“동백꽃처럼 희망과 행운이 가득하세요”

이미지 확대 한국기술교육대학교 학생들이 서천군 마서면 동백꽃 마을에서 농촌 일손 돕기 봉사활동을 펼쳤다. 한기대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국기술교육대학교 학생들이 서천군 마서면 동백꽃 마을에서 농촌 일손 돕기 봉사활동을 펼쳤다. 한기대 제공

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 재학생들이 18~21일까지 충남 서천군 마서면 동백꽃 마을 일원에서 하계 농촌봉사활동을 펼쳤다고 23일 밝혔다.여름철 농촌 일손을 돕고 지역사회 생활 환경을 개선하기 위해 마련된 이번 봉사활동에는 총학생회 ‘필연’을 중심으로 55명이 참여했다.이들은 △논밭 잡초 제거 △마을 정화 활동 △벽화 그리기 등 봉사활동을 펼쳤다. 조별 취사와 교류 활동도 병행하며 협업과 자율성을 기르는 공동체 생활을 실천했다.봉사활동이 진행된 동백꽃 마을은 주민 주도 마을 개발과 공동체 회복을 실천해 왔다. 지역적 특성과 맞물려 대학-지역사회 상생 모델로 의미를 보여줬다.봉사활동에 참여한 한 학생은 “무더운 날씨 속 힘들었지만, 주민 어르신이 ‘정말 큰 도움이 됐다’고 말씀하실 때 가슴이 뭉클했다”며 “작은 손길이 다른 삶을 행복하게 함을 다시금 깨달았다”고 말했다.김병기 학생처장은 “앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 실천하는 봉사 학습을 체계적으로 발전시키고 지역사회와 함께 지속 가능한 미래를 만들어가겠다”고 했다.