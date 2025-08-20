최교진 과거 발언 잡음 계속…이번엔 ‘잘가라 병신년’ 논란

최교진 과거 발언 잡음 계속…이번엔 '잘가라 병신년' 논란

김지예 기자
김지예 기자
입력 2025-08-20 18:14
수정 2025-08-20 18:14
박근혜 전 대통령 탄핵 집회 당시
정치색 짙은 게시물 논란 이어져

최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 영등포구 여의도 한국교육시설안전원으로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스
최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 영등포구 여의도 한국교육시설안전원으로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스


최교진 교육부 장관 후보자의 과거 발언에 대한 논란이 이어지는 가운데 과거 박근혜 전 대통령 탄핵 집회에 참석한 사진을 공유하며 2016년을 빗대 ‘잘 가라 병신년’이라고 쓴 게시글이 도마에 올랐다.

최 후보자는 2016년 12월 31일 소셜미디어(SNS)에 “딸, 사위와 만나 함께 세종문화예술회관 계단에 자리 잡았습니다. 잘 가라 병신년”이라는 글을 게재했다. 해당 게시물 하단에는 ‘박근혜를 구속하라, 박근혜 즉각 퇴진’ 등의 문구가 적힌 팻말 든 사진을 올렸다.

‘병신년’이란 표현은 2016년이 병신년(丙申年)이란 점을 빗댄 비속어로 풀이된다. 당시 시점이 2016년의 마지막 날이라 묵은해를 보낸다는 의미로도 읽히지만, 장애인·여성 비하를 뜻하는 비속어를 염두에 둔 발언이란 지적도 나온다.

최 후보자는 SNS에 올린 정치색 짙은 발언으로 곤욕을 치르고 있다. 2019년 12월에는 안희정 전 충남지사, 김경수 전 경남지사 등이 ‘사법 살인을 당했다’는 취지의 글을 SNS에 공유했으며, 같은 해 9월에는 조국 전 조국혁신당 대표를 옹호하는 글 여러 건 공유하기도 했다.

교육부 인사청문준비단 측은 “최 후보자는 선출직인 교육감으로서 유권자들에게 매 활동을 보고하겠다는 마음으로 SNS에 글을 올려왔다”며 “그런 과정에서 일부 표현들에 대해 최 후보자 스스로 ‘과했다’고 생각하는 부분도 있다”고 했다. 그러면서 “사과할 건 사과하고 인사청문회 때 어떤 경위로 그런 발언을 하게 됐는지 소상히 밝힐 것”이라고 말했다.



한편 최 후보자는 이날 국회에 제출한 인사청문요청안에서 11억 8749만 원의 재산을 신고했다. 본인 명의 세종시 아파트 4억 9400만 원과 예금 3억 6200만 원, 배우자 예금 2억 1655만 원과 제주 토지 1억 705만 원 등이다. 최 후보자 인사청문회는 다음달 초 열릴 예정이다.
김지예 기자
