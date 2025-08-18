“2학년부터 반도체 기업 등 취업” 한기대 ‘충남형 계약학과’ 신설

이미지 확대 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 충남 기업 맞춤형 인재 양성을 위해 2026학년도부터 ‘반도체‧디스플레이공학과’를 신설한다고 18일 밝혔다.충남형 계약학과로 신설되는 ‘반도체‧디스플레이공학과’는 충남도 주력산업인 반도체, 디스플레이 산업의 소부장(소재·부품·장비) 관련 기업 핵심 인재 양성을 위해 추진됐다.학생들은 입학과 동시에 취업이 확정되고, 2학년(석사 3학기)부터 기업 근무와 학업을 병행한다.모집은 학사과정 40명, 석사과정 25명이며 학사 120학점, 석사 30학점, 기업 현장 프로젝트를 수행해야 졸업이 가능하다.학사과정 모집은 9월 8일부터 12일까지이며 1차 서류전형은 학생부 종합평가 100%로 모집 정원의 4배수를 선발한 뒤, 2단계에서 1단계 60%와 교수·채용기업의 면접 평가 40%를 합산해 선발한다.학사 1학년과 석사 1, 2학기는 등록금이 전액 지원된다. 학사 2~3학년과 석사 3학기는 등록금이 50% 감면된다. 2학년부터 기업 근무를 시작해 졸업까지 현장실무 경험을 축적하게 된다.현재 협약을 확정한 기업은 도내 반도체 및 디스플레이 산업 관련 중견·중소기업 ㈜SFA반도체, ㈜엑시콘, ㈜엔켐, ㈜와이씨, ㈜티에스이, 씨아이에스㈜, 유니슬에이치케이알㈜ 등이며, 지속 모집 중이다.유길상 총장은 “반도체와 디스플레이 분야 전문 역량을 갖춘 인재들이 산업 현장에서 주도적인 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.