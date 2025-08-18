을지훈련 첫날 임태희, “예상치 못한 전시 상황도 빠르게 판단할 논의구조 훈련해야”

이미지 확대 임태희 경기도교육감이 18일 남부청사 전시종합상황실에서 열린 ‘2025 을지연습 최초 상황 보고’에 참석해 방독면을 착용하고 있다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감이 18일 남부청사 전시종합상황실에서 열린 ‘2025 을지연습 최초 상황 보고’에 참석해 방독면을 착용하고 있다. (경기도교육청 제공)

임태희 경기도교육감은 18일 ‘2025 을지연습’과 관련해 “예상하지 못한 전시 상황에 대해서도 신속하게 판단할 수 있는 논의 구조가 훈련되어야 한다”라고 강조했다.임 교육감은 이날 오전 남부청사 전시종합상황실에서 열린 ‘2025 을지연습 최초 상황 보고’에 참석해 이같이 말했다.을지연습 최초 상황 보고에는 임 교육감을 비롯해 김진수 제1부교육감, 남부청사 국·과장 등이 참석했고, 영상회의 시스템을 통해 제2부교육감과 북부청사 국·과장도 함께했다.올해 을지훈련은 전년도 연습 결과에 따른 개선사항을 마련했다. 실제와 유사한 전시 상황을 설정해 전시종합상황실의 단전·단수 훈련, 방독면 착용 훈련을 진행했고, 통제부가 구상한 상황을 인공지능(AI)과 협력해 메시지를 부여하는 훈련을 처음으로 실시한다.임 교육감은 최초 상황 보고를 들은 뒤 “경기도교육청이 시행하고 있는 스마트워크가 비상 상황에서는 작동하기 어려울 수 있다”면서 “대면 구조로 변경해 빠르게 논의하고 결정하는 과정이 필요하다”라고 밝혔다.이어 “비상 상황에서는 의사 결정도 상당한 부분이 위임될 수 있다”면서 “현장에서 즉시 바꿔야 할 부분을 어떻게 할지, 평소와 다른 부분을 어떻게 할지 살피는 시간이 되어야 한다”라고 강조했다.그러면서 “4일간의 을지연습 기간 배우는 것이 있는 교육적인 훈련이 되길 바란다”며 “실전감을 익히고 이러한 과정을 통해 개선점을 찾는 훈련이 되어야 한다”라고 덧붙였다.경기도교육청은 21일까지 3박 4일간 24시간 비상 근무하는 ‘2025 을지연습’에 본청과 직속 기관, 25개 교육지원청 직원 5천900여 명이 참여한다.