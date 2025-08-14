제주중앙여중·중앙중 2개교 남녀공학 전환 확정

2028년 3월부터 남녀공학으로

동여중·제일중은 반대… 미신청

중앙중 10학급·중앙여중 6학급 운영

4년간 교육활동 지원 예산은 총 4억원

제주도교육청은 제주중앙여중과 제주중앙중학교를 2028년 3월 1일부터 남녀공학으로 전환한다.

제주시 공립 단성중학교인 제주중앙여자중학교와 제주중앙중학교의 남녀공학 전환이 확정됐다.제주도교육청은 제주시 동(洞)지역 남녀공학 전환 학교로 제주중앙중학교(이하 제주중앙중)와 제주중앙여자중학교(이하 제주중앙여중)를 확정했다고 14일 밝혔다. 전환 시기는 오는 2028년 3월 1일부터이다.도교육청은 학생들의 원거리 통학 불편 해소, 신제주권 남녀학급 불균형 개선, 다양한 교육과정 운영을 통한 학생 맞춤형 교육 실현을 위해 제주교육공론화위원회의 권고를 바탕으로 2024년부터 제주시 동(洞)지역 8개 단성중학교 중 공립학교 4곳을 중심으로 남녀공학 전환을 추진해왔다.당초 전환 대상학교는 제주중앙중(연동), 제주중앙여중(삼도이동), 제주제일중(이도이동), 제주동여중(이도이동) 등 제주시 동(洞)지역 공립 단성중학교 4개교였으나 지난달말 학교별 학교운영위원회 심의를 거쳐 제주중앙중과 제주중앙여중이 전환을 신청함에 따라 지난 12일자로 이를 최종 확정했다.그동안 신제주권 남녀공학 중학교에는 여학급이 학년당 3~4학급 초과 배치되어 성비 불균형이 발생했으나 2028학년도부터 제주중앙중이 남녀공학으로 전환되면서 남녀 학급을 균형배치할 수 있게 된다.또한 제주중앙여중도 남녀공학으로 전환되면서 학교 인근 지역에 거주하는 남학생들이 가까운 학교로 배정받을 수 있어 통학여건이 개선될 것으로 보인다.가까운 거리에 중학교가 있어도 성별 때문에 멀리 떨어진 학교에 배정되는 불편을 줄이고 통학 시간을 단축해 학생들의 피로를 덜게 된 셈이다.다만 대상 학교 4개교 중 제주동여자중학교와 제주제일중학교는 학교운영위원회 심의 결과 반대 의견이 우세해 최종적으로 전환을 신청하지 않은 것으로 파악됐다.남녀공학으로 전환하는 두 학교는 필수시설인 화장실, 탈의실 구축 등 학교 시설 개선 공사를 거친 후 2028학년도부터 남녀 신입생을 순차적으로 받게 되며 제주중앙중은 10학급(남 5학급, 여 5학급), 제주중앙여중 6학급(남 3학급, 여 3학급) 규모로 운영된다.또한 준비기인 2027학년도부터 4년간 교육활동 지원 예산으로 총 4억원을 지원하게 되며 그 밖에도 전환 초기 안정적인 교육과정 운영을 위한 교원 업무 지원, 성인지 교육, 학생생활지도, 체육교구 등이 지원될 예정이다.김광수 교육감은 “이번 남녀공학 전환을 통해 학생들의 학교 선택 폭이 넓어지고, 남녀가 함께하는 교육활동을 통해 다양한 시각과 경험으로 두 학교 모두 학교 경쟁력을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “전환 학교의 학생과 교육가족들이 불편함이 없도록 필요한 부분을 적극 지원하겠다”고 강조했다.한편 전국 중학교의 남녀공학 비율은 80.2%이며 제주도내 중학교의 남녀공학 비율은 이번 전환 확정된 두 학교를 포함하면 종전 68.9%(31교)에서 73.3%(33교)로 늘어난다.