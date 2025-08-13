교사 1명당 아동 13명 넘는 3세반, 보조인력 배치한다

서울시교육청, 총 378개 기관 지원
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
연합뉴스
서울 어린이집·유치원 가운데 교사 1명당 영유아 수가 13명이 넘는 3세 학급에 보조 인력이 배치된다. ‘3세 반’의 과밀 문제가 조금이나마 해소될 전망이다.
서울시교육청은 유보통합 4대 상향평준화 과제 중 하나인 ‘교사 대 영유아 수 비율 개선 사업’을 이달부터 추진한다고 13일 밝혔다.
유치원과 어린이집 3세 학급에서 교사 대 영유아 수 비율이 1대13을 초과하는 경우 보조 인력 인건비를 지원하는 사업이다. 서울 유치원 161개 기관(250학급)과 어린이집 217개 기관(252반) 등 총 378개 기관이 시범적으로 참여한다.
시교육청은 “교사 대 영유아 수 비율 개선은 어린이집·유치원과 학부모들의 요구가 가장 많았던 사업”이라며 “이를 추진하는 건 서울시교육청이 전국 최초”라고 설명했다.
김지향 서울시의원, 아직 부족한 예우 ‘독립유공자’·‘선순위 유족’ 주차 요금 감면제도, 안내 부실·표기 누락
지난 7월 14일부터 시행된 ‘독립유공자 선순위 유족 주차요금 50% 감면’ 제도가 공영주차장에서 안내 부실과 표기 누락으로 제도 취지가 제대로 살지 못하고 있는 것으로 나타났다. 김지향 서울시의원(국민의힘, 영등포 제4선거구)이 발의한 ‘서울시 주차장 설치 및 관리 조례’ 개정안은, 기존 국가유공자와 독립유공자 본인에게만 적용되던 공영주차장 요금 감면(80%)을 독립유공자 선순위 유족에게까지 확대(50% 감면)한 내용이다. 지난 7월 14일부터 감면이 적용됐음에도 8월 8일까지 감면 혜택을 받은 유족이 전무해, 주요 공영주차장 감면 안내표시를 확인한 결과, 감면 내용이 게시되지 않았거나 매우 작은 글씨로 표기된 경우가 많아 시민들이 쉽게 인지하기 어려웠다. 지난 8월 12일 기준, 서울시 공영주차장 128개소 중 가장 큰 규모의 주차장 40개소를 확인하여 안내표지판에 ‘독립유공자 선순위 유족 요금 면’ 내용을 게시 조치했으나, 글씨가 작은 게시판은 여전히 개선되지 않았다. 또한 서울시설공단이 제출한 자료에 따르면, 점검 대상 40개소 중 ‘독립유공자 본인 주차요금 감면 80%’ 표기가 누락된 곳이 20곳에 달하는 것을 확인했다. 공공기간 부설주
서울시의회 바로가기
시교육청은 유치원의 경우 1일 최대 5시간의 교육과정 지원인력 1명을 배치하고, 어린이집은 1일 최대 7시간의 보조교사 1명을 배치할 수 있도록 인건비를 지급하기로 했다. 이번 사업은 3세 유아 수를 고려해 약 85억원의 예산 범위 내에서 지원될 계획이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지