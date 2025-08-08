“광복 80주년, 국민과 함께” 독립기념관 광복 빵·쿠기 출시

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
광복 80주년을 기념한 ‘광복 빵·쿠키 세트 4종’. 독립기념관 제공
독립기념관은 세영이지(주) 더베이크와 공동으로 광복 80주년을 기념한 ‘광복 빵·쿠키 세트 4종’을 출시했다고 8일 밝혔다.
이번 기획 상품은 광복 80주년 의미를 담아 국민과 함께 기쁨을 나누기 위해 기획됐다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
독립기념관은 세영이지(주) 더베이크와 공동으로 ‘광복 빵·쿠키 세트 4종’을 출시했다. 독립기념관 제공
광복 빵·쿠키 4종 세트는 △8·15 광복 브레드 세트 △8·15 광복 버터샌드 쿠키 세트 △광복 세트 △독립 세트 등이다. 올해 연말까지 독립기념관 카페 별무리에서 일반인에게 선보인다.
8·15 광복 버터샌드 쿠키 세트는 네이버 스마트스토어에서 오는 11일부터 온라인 주문이 가능하다.
김형석 독립기념관장은 “광복 80주년 기념상품 출시를 통해 광복 80주년 의미를 국민과 함께 나누고, 다양한 분야 기관들과 협력을 확대하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지