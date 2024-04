한남대, 필리핀과 IT 인력양성 위한 국제개발협력사업 추진

이미지 확대 송희석(왼쪽에서 여섯번째) 한남대 경상대학장과 맥칸(일곱번째) 실리만대 총장이 협의회를 갖고 DX센터 건립을 추진하기로 했다.

한남대 제공

신진호 기자

한남대학교는 필리핀의 IT 인력 양성을 위한 국제개발협력사업의 일환으로 네그로스섬 두마게티시에 디지털전환(DX)센터 건립을 추진한다고 22일 밝혔다.한남대는 지난 18일 필리핀 두마게티에서 대전국제개발협력센터와 함께 실리만대학교 측과 센터 출범을 위한 대표자 협의를 갖고 센터 건립에 합의했다.실리만대 총장 맥칸 박사는 “오랜 우정을 바탕으로 학술 교류를 이어온 양 학교는 이번 학생 및 취약계층의 취업 역량 강화를 위한 DX센터 건립을 크게 환영한다”면서 “센터의 성공을 위해 모든 교수 및 교직원과 한마음으로 힘껏 지원하겠다”고 말했다.한남대는 빅데이터 분석 전문 인력 양성을 위해 2021년부터 K디지털인재양성사업을 통해 양질의 청년 IT 인재를 배출하고 있다. 이에 대전국제개발협력센터와 한남대 아태국제협력센터, 경영정보학과 등이 손잡고 필리핀 도서 지방의 인재 육성에 발벗고 나서게 됐다.이를 통해 필리핀 지역사회에 부족한 IT 개발자 및 BPO(Business Proceeding Outsourcing) 인력 공급에 기여하고 해외 유학생 유치 등 후속 성과를 기대하고 있다.DX센터 건립은 한국국제협력단(KOICA)의 시민사회협력 프로그램의 일환으로 2025년부터 본격 수행될 예정이다.한편 한남대는 필리핀 수도 마닐라에서 필리핀 재무부와 아시아개발은행(ADB)을 각각 방문해 차관급 인사와 만남을 갖고 보홀섬의 생활쓰레기 공적개발원조(ODA) 협력 방안을 논의했다.