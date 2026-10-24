여수 제조업체서 자재 정리하던 50대 지게차에 깔려 사망

세줄 요약 전남 여수시의 한 제조업체 공장에서 50대 A씨가 전도된 지게차에 깔려 숨지는 사고가 났다. A씨는 당시 지게차를 몰며 자재를 정리하던 중이었던 것으로 파악됐다. 소방 당국은 현장에 출동해 숨진 A씨를 경찰에 인계했고, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 여수 제조업체 공장서 지게차 전도 사고 발생

50대 근로자 자재 정리 중 깔려 숨진 것으로 확인

소방 인계 뒤 경찰 수사 착수, 경위 조사 진행

이미지 확대 119 구급대 환자를 이송중인 119 구급차. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 119 구급대 환자를 이송중인 119 구급차. 연합뉴스

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전남광주 여수시의 한 제조업체 공장에서 50대 A씨가 지게차에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.24일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 10시 48분쯤 전남광주 여수시 한 제조업체 공장에서 50대 A씨가 전도된 지게차에 깔려 있다는 동료의 신고가 접수됐다.출동한 소방 당국은 숨진 채 발견된 A씨를 경찰에 인계했다.당시 A씨는 지게차를 몰며 자재 정리를 하고 있었던 것으로 파악됐다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.