교통사고 수습하던 경찰관, 6.5t 화물차에 치여 발목 절단

세줄 요약 경기 여주시 영동고속도로 인천 방향 여주휴게소 인근에서 교통사고 현장을 수습하던 경찰관이 6.5톤 화물차에 치여 발목이 절단됐다. 해당 경찰관은 병원으로 옮겨졌고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 영동고속도로서 사고 수습 경찰관 2차 사고

6.5톤 화물차 충돌로 발목 절단 중상

앞선 트레일러·SUV 추돌 화재 현장 통제 중

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경기 여주시 영동고속도로에서 교통사고 현장을 수습하던 경찰관이 화물차에 치여 발목이 절단되는 사고가 발생했다.24일 뉴스1 등에 따르면 이날 오전 4시쯤 여주시 영동고속도로 인천 방향 여주휴게소 인근에서 경기남부경찰청 고속도로순찰대 소속 A 경위가 6.5톤 화물차에 치였다.이 사고로 A 경위가 발목이 절단되는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.A 경위는 앞서 발생한 대형 트레일러와 SUV 간 추돌사고 현장에서 교통 통제를 하던 중 2차 사고를 당한 것으로 파악됐다.당시 해당 지점에서는 도로에 전도된 트레일러를 SUV가 들이받으면서 화재가 발생했다.경찰은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.