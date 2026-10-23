한동훈 딸 수사 무마 의혹, 광수대 배당… 27일 고발인 조사

김종철 직무대행 “새 사실 드러나면 전면 재수사 배제 안 해”

이미지 확대 한동훈 무소속 의원이 지난 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 주미한국대사관 제공 닫기 이미지 확대 보기 한동훈 무소속 의원이 지난 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 주미한국대사관 제공

세줄 요약 경찰이 한동훈 의원 딸의 허위 스펙 수사 무마 의혹 고발사건을 서울경찰청 광역수사단에 배당했다. 광역범죄수사대는 영등포경찰서 사건을 넘겨받아 27일 고발인 조사를 할 예정이다. 시민단체는 검사들의 직권남용·직무유기 의혹도 함께 고발했다. 한동훈 딸 수사 무마 의혹 사건 광수대 배당

27일 고발인 조사 예정, 영등포서 사건 이관

시민단체, 검사 직권남용·직무유기 고발

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경찰이 한동훈 무소속 의원의 ‘딸 허위 스펙’ 수사 무마 의혹 고발사건을 서울경찰청 광역수사단에 배당했다.서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 영등포경찰서에서 수사하던 해당 사건을 이관받아 오는 27일 고발인 조사를 진행할 예정이라고 23일 밝혔다.앞서 민생경제연구소 등 시민단체는 한 의원과 당시 수사 무마에 관여한 의혹을 받는 검사들을 직권남용과 직무유기 혐의 등으로 경찰청 국가수사본부에 고발했다.서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 2022년 5월 당시 법무부 장관이던 한 의원 딸의 ‘허위 스펙’ 의혹 관련 고발장을 접수했다. 한 의원 딸이 논문 대필과 허위 봉사활동 실적 등을 입시용 경력으로 활용하려 했다는 의혹이다. 경찰은 2023년 12월 불송치 결정을 내리고 사건을 종결했다.이에 고발인들은 경찰이 저작권법 위반 혐의와 관련한 해외 증거를 확보하기 위해 2022년 11월 서울중앙지검에 국제형사사법공조 신청을 요청했지만, 검찰이 이를 막았다는 의혹을 제기했다.아울러 경찰이 한 의원 딸의 봉사활동 시간과 수상 경위, 논문 대필 여부 등을 충분히 조사하지 않은 채 사건을 종결했다며 지금이라도 재수사해야 한다고 요구했다.김종철 경찰청장 직무대행은 지난 12일 국회 행정안전위원회 경찰청 국정감사에서 관련 의혹에 대해 “새 사실관계가 드러나면 전면 재수사 가능성을 배제하지 않겠다”고 밝혔다.